Vier reizen voor de échte avonturiers

Wanneer je even vrij bent van werk is er niets zo leuk als het land even ontvluchten voor een reisje. Of op je werk (in de pauze natuurlijk) misschien al over zo’n vakantie te mijmeren.

Denk aan ontspanvakanties, luxe reizen, of avontuurlijke reizen. Het is maar net waar je zin in hebt. Met name avontuurlijke reizen worden steeds populairder. Denk aan backpacken in Azië, bergbeklimmen in Zuid-Amerika of een roadtrip door Zuid-Afrika. Heb jij binnenkort vakantie en wil je al vroeg in het jaar een avontuurlijke reis maken, maar weet je niet waarnaartoe? Hier vindt je vier tips voor avontuurlijke reizen.

De Arenalvulkaan in Costa Rica. / Trail | Unsplash

1 Costa Rica | Actief in de jungle!

Costa Rica is een tropische bestemming in Midden-Amerika. Het land staat voornamelijk bekend om de prachtige stranden én de indrukwekkende natuur. Denk aan hoge bergen, groene valleien en dichtbegroeide jungle. Het fijne van Costa Rica is dat de lokale bevolking hartstikke gastvrij is. Daarnaast kun je in deze prachtige natuur veel sportieve en avontuurlijke activiteiten doen. Denk aan hiken door de bergen, wandelen door de jungle, maar ook raften en abseilen. Kortom, avontuur gegarandeerd!

In de verte de Kilimanjaro. / Sergey Pesterev | Unsplash

2 Tanzania | Het ‘dak van Afrika’

Op de grens van Tanzania met Kenia vind je de magische berg de Kilimanjaro. Deze slapende vulkaan wordt ook wel het ‘dak van Afrika’ genoemd. Deze hoogste berg van Afrika is maar liefst 5895 meter hoog en het bergmassief is 80 kilometer lang en 60 kilometer breed. Je kunt de berg beklimmen, maar dit is een flinke uitdaging! De meeste mensen maken een wandeltocht aan de rand van het gebergte. Ook kun je de Kilimanjaro vanuit een helikopter bewonderen. Dan zie je pas echt hoe groot dit bergmassief is. Nadeel is wel dat de Kilimanjaro jaarlijks veel toeristen trekt, met name in het hoogseizoen. Een rustiger alternatief is Mount Meru, de tweede berg van Tanzania.

Zuidelijker kun je niet komen.

3 Antarctica | Het zuidelijkste puntje van de wereld

Het staat op menig bucketlist: de Zuidpool bezoeken. Wanneer je fit bent, niet schrikt van een beetje kou en een drive voor avontuur hebt, dan is een reis naar de Zuidpool echt iets voor jou. Reis naar het meest zuidelijke punt van de aarde en schrap dit van je bucketlist. Je kunt dit zuidelijke punt bereiken op ski’s. Een meerdaagse tocht van maar liefst 111 kilometer. Een zware tocht, maar een ervaring om nooit meer te vergeten.

Paro Taktsang, Bhutan. / Sam Power | Unsplash

4 Bhutan | Een compleet andere wereld!

Veel mensen reizen om nieuwe culturen te ontdekken. Op dat gebied ben je in Bhutan op het juiste adres. Je vindt hier geen wolkenkrabbers, drukke snelwegen en andere technologie zoals in de Westerse wereld. Nee, hier is het leven allemaal veel minder gehaast. Dit betekent ook dat je hier kunt genieten van onaangetaste natuur. Denk aan de ruige Himalaya, maar ook bossen waar je veel zeldzame wilde dieren kunt spotten. Ook leven hier veel verschillende groepen monniken en kun je er alles te weten komen over het verleden van het land. Kortom, een interessante én avontuurlijke bestemming voor de reiziger die eens iets anders wil proberen!