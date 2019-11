Klaar met de Eiffeltoren en de Arc de Triomphe? Ga eens naar Lyon

Sla jij een bezoek aan massale en gejaagde steden het liefst over, gruwel je van het afvinken van lijstjes met obligate toeristische attracties en zorg je graag goed voor de inwendige mens? Dan is Lyon een plek waar je je hart kan ophalen.

Lyon ken je vast van de verkeersborden op weg naar Zuid-Frankrijk, Spanje of Italië. Maar heb je er weleens aan gedacht om de afslag naar de derde stad van Frankrijk te nemen? Doe het maar eens, je zal er geen spijt van krijgen.

Deze charmante stad in het zuidoosten van Frankrijk, waar de Rhône en de Saône samenkomen, doet met zijn oude binnenstad, imposante kerken en basilieken en prachtige herenhuizen aan het water op sommige punten echt niet veel onder voor Parijs. Maar het is een stuk minder gehaast en toeristisch dan de Franse hoofdstad (laat staan snobistisch.)

Benenwagen

Lyon heeft pakweg het inwonersaantal van Rotterdam (513.275), maar de oppervlakte beslaat slechts de helft van die van Utrecht. Dat maakt het een ideale bestemming voor wie graag een stad te voet verkent. Wie dat doet, kan binnen een dag of drie praktisch alles zien en zal zich daarbij snel aanpassen aan het relaxte tempo waarin de stad zich voortbeweegt.

Het fijne aan Lyon is dat de stad niet zoveel must sees of verplichte nummers kent. Wat het te bieden heeft is (vaak) mooi en leuk, maar voor keuzestress sta je hier niet zo snel. De historische stad (Vieux-Lyon) is met zijn oude pleintjes, straten en kruip-door-sluip-door-steegjes by far het meest bezochte deel van de stad. Bovendien loop je vanaf hier via lange trappen naar de Notre-Dame; de grootste basiliek van Lyon die vanaf de top van de heuvel Fouvrière boven de stad uittorent.

Maar niet elke stad is alleen maar mooi; ook in Lyon heb je lelijke delen. Gelukkig zijn die wel cool. Guillotière en het Zevende Arrondissement zijn van die buurten die wat groezelig overkomen (en waar je struikelt over de hondenpoep) maar die door de aanwezigheid van veel studenten en kunstenaars hartstikke hip zijn. Zoek je naar leuke restaurants of eigenzinnige barretjes, dan ben je hier aan het juiste adres.

Gastronomie

Over barretjes en restaurants gesproken; daarvan vind je er sowieso genoeg in Lyon. Wie de geschiedenis van de stad kent, zal daar niet verbaasd over zijn. Goed eten en drinken kun je in bijna heel Frankrijk, maar nergens zo goed als in de zogenoemde ‘internationale hoofdstad van de gastronomie’. Lyon heeft niet alleen de hoogste restaurantdichtheid van Frankrijk, ook vind je hier allerlei marktjes en een enorme foodhall (Halles de Lyon-Paul Bocuse, vernoemd naar de chefkok der chefkoks) met heerlijke streekproducten.

Door Lyon’s lange gastronomische traditie ligt ook in veel eenvoudige restaurants en bistro’s de lat erg hoog. In de hele stad kun je voor een bescheiden bedrag heerlijk eten en drinken. En dat doen de Lyonnais ook graag. Om Lyon een bourgondische stad te noemen, is een klein understatement. Wandel maar eens op zondagmorgen over het Presqu’île, het schiereiland dat het hart van de stad vormt en waar je de beste cafeetjes, restaurants en winkels vindt. Al rond een uur of 11 worden grote schalen oesters geserveerd op de terrasjes bij het water. Toegegeven, op dat tijdstip heb je misschien niet veel zin in zo’n hap zout, maar in een stad waar zo ongedwongen van het leven wordt genoten kan je alleen maar met een grote glimlach rondlopen.

Hoe kom je er?

In ongeveer acht uur rijd je vanaf Utrecht naar Lyon. Neem je liever de trein? Dat kan vanaf Rotterdam en met een overstap in Brussel of Parijs. Reken op zes à zeven uur reistijd. Toch maar vliegen? Dat kan vanaf Schiphol, een vlucht duurt ongeveer anderhalf uur. Voor zowel een trein- als vliegretourtje ben je circa 150 euro kwijt.

Musea

Cultuur snuiven kan ook prima in Lyon. Het klassieke Musée des Beaux Arts heeft een enorme collectie aan schilderijen van Europese kunstenaars van de 14de tot de 19de eeuw. Natuurlijk is er ook een gastronomisch museum (klein maar fijn). En wist je dat de gebroeders Lumière uit Lyon komen? De uitvinders van de film hebben natuurlijk ook hun eigen museum, het Musée Lumière.

Struinen

Zogezegd is Lyon een ideale stad om lekker rond te struinen. Maak tijdens een bezoek sowieso een lange ronde over het schiereiland Presqu’île, beklim de heuvel Louvrière en neem ook eens een kijkje in het mooie Parc de la Tête d'Or, waar tevens de Lyon Zoo is.

Eten en drinken

Je zou in Lyon natuurlijk naar een van de vele toprestaurants kunnen gaan, maar liever geven we tips voor tentjes waar je niet je portemonnee binnenstebuiten hoeft te keren. Bij Ani, L’Art et La Manière en La Petite Table des Nuits kun je voor een fatsoenlijke prijs kennismaken met gastronomie. Na het eten nog even de kroeg in? Knusser dan Broc’Bar ga je het in Lyon niet vinden.