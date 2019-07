Vijf bijzondere themahotels om bij weg te dromen

Op street art-jacht gaan is een van mijn favoriete activiteiten, op reis, maar ook gewoon in Nederland. Het heeft iets spannends: je weet vaak niet precies wat je gaat vinden en waar. Als je vooraf onderzoek hebt gedaan is het ook vaak nog een verrassing of het er überhaupt nog wel is en vaak zit het ook nog hoger of lager dan je denkt, of is het zo klein dat je er zomaar voorbijloopt. Het Maleisische eiland Penang is echt een street art-walhalla en je kunt je wel voorstellen hoe enthousiast ik over het hele eiland ging: op ontdekkingstocht.

George Town: waar alle kunst begon

De hoofdstad van Penang, George Town, werd in 2008 op de UNESCO werelderfgoed -lijst gezet. In 2009 besloot de gemeente dat er iets van kunst moest komen en werd het project Making George Town op touw gezet: zo’n slordige 52 stalen karikatuur-sculpturen werden neergezet door de hele stad. Niet mijn favoriete kunst, maar gelukkig werd in 2012 het project Mirrors George Town opgezet. Hiervoor mocht de Litouwse kunstenaar Ernest Zacharevic zes muurschilderingen maken, die te maken hadden met het dagelijks leven van de lokale bevolking. Dit inspireerde andere organisaties en kunstenaars om later meer street art-projecten op te zetten en zo is er in de afgelopen zeven jaar een groot aantal muurschilderingen bijgekomen.