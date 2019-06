Festivaltent kwijt? Daar is een app voor!

Het festival seizoen is weer losgebarsten. En hoe! Pinkpop, Dauwpop, Freshtiva:het zijn enkele voorbeelden van de tofste feesten die je al kon bezoeken. TechGirl Anke besloot zich te verdiepen in de hoeveelheid tech die bezoekers en organisatie op zo’n festival gebruiken. Alles voor de wetenschap natuurlijk!

De organisatie is er maar druk mee…

Waar begin je in vredesnaam als je wilt weten hoeveel tech er op een festival gebruikt wordt?! Het is/was een behoorlijke uitzoekklus. De speakers, die hoor je natuurlijk wel. En de lichtset ziet er lekker flitsend uit. Maar wat als daar de MC het podium oploopt? En werken die lampen automatisch op de maat van de muziek?

In de meeste gevallen zit er een licht- en geluidstechnicus (ergens achter) in de zaal om te zorgen dat het geluid en licht zo smooth mogelijk overkomt bij de bezoeker. Wist je dat er bij Freshtival bijvoorbeeld zo’n vijftien kilometer aan stroomkabel over het terrein wordt gelegd, puur om alle elektronica van power te kunnen voorzien? En dat er heel wat confettikanonnen paraat staan om 150 kilo confetti de menigte in te schieten?

Nog veeeeel meer tech

Wat ik zo snel heb kunnen spotten op Freshtival, aangevuld met enkele statistieken:

· Lichtmasten (60 in totaal) om je te begeleiden naar de auto/bus/fiets

· Pinkassa’s (wederom 60) · Elektronische kluisjes (9000 bleken er te zijn)

· Meerdere LED-schermen om artiesten aan te kondigen/achtergrondbeeld

· DJ- en lichtsets · 1,5 kilometer gekleurde sfeerlichtjes

· Een opblaaskasteel (met bijbehorende opblaasmachine)

· Een make-up & hairstudio voor bezoekers (inclusief krultang, stijltang, etc)

· Beveiligingscamera’s (ik heb er 1 gezien, maar het waren er vast meer)

· 205 portofoons verdeeld over 10 kanalen

· Food/drank trucks met tig koelkasten ·

Dan laat ik de non-tech aspecten nog buiten beeld, zoals de 500 kilometer aan wc papier voor toiletbezoekers en de 250 flessen Vodka voor artiesten bijvoorbeeld.

Het opvallende vind ik wel: Freshtival gebruikt voor 40.000 bezoekers een vergelijkbare hoeveelheid tech als het Bevrijdingsfestival in Zwolle in 2017 deed. Ter verduidelijking: in Zwolle kwamen toen 125.000 bezoekers op het feestgedruis af. Hoe dat kan, weet ik niet precies. Het zal wellicht iets met de locatie, vibe en doelgroep te maken.

Hoe zit het met jouw tech op festivals?

Gebruik jij alleen je telefoon op festivals? Of neem je voor de zekerheid ook altijd een powerbank mee? Als je kiest voor een overnachting op de festival camping, zit het er dik in dat je ook een speakertje of mini koelkast mee hebt genomen. Super slim natuurlijk. De kunst is alleen wel dat jouw slimmigheid niet andermans slimmigheid wordt.

Diefstal uit je festivaltent

‘Geen gadgets meenemen naar festivals’ is misschien wel de grootste dooddoener om te horen, ook al zit er natuurlijk wel een kern van waarheid in de boodschap. Sommige dingen heb je nou eenmaal nodig, ook al liggen ze voor het grootste deel van de tijd in jouw tent. Om je tent enigszins te beschermen, bestaat er bijvoorbeeld het slot met vingerafdrukscanner (hoef je met je dronken kop de code ook niet te onthouden).

En wat dacht je van een smart lock dat je opent met je smartphone? Die biedt trouwens ook een GPS-functie; handig als je je tent niet meer terug kunt vinden. Enne, bedenk wederom: als dieven zich toegang proberen te verschaffen tot je tent, dan vinden ze wel een weg. Zo’n slot is alleen wel een extra drempel om te nemen.

Find my tent!

Tent kwijt? There’s an app for that! Download de Tent Finder applicatie in de App Store of via Google Play en pinpoint precies waar je slaapplek zich bevindt. Je kunt de ‘Torch-functie’ gebruiken als verlichting (mocht je zaklamp ’t niet doen). Op basis van GPS helpt de app de weg terug te vinden, en hij berekent zelfs hoe lang je onderweg bent.

Geen zin in nóg een app op je telefoon? Via Google Maps en Apple Maps kun je ook de locatie van je tent markeren. Houd je vinger op de plek waar je bent en plaats een ‘speld’. Grote kans dat je aan het einde van de dag binnen no time op je luchtbedje ligt.

