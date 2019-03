Pastoor 5 jaar in de cel als leider van hackersbende

Vorig jaar schreef ik er nog over: waar bleef die opvouwbare telefoon nou? Al jarenlang werd ik lekker gemaakt door Samsung dat het er echt van zou komen. Maar jaar in, jaar uit, het kwam er niet van. Tot nu. He he, hij is er! Ik leg je er in dit artikel meer over uit. Maar aan jou straks de vraag: zou jij de opvouwbare telefoon kopen?

Opvouwbare telefoon? Hoe dan?

Een opvouwbare telefoon: wat moet je je erbij voorstellen? Nou, je kunt het eigenlijk op twee manieren benaderen, waarbij de uitkomst hetzelfde is. 1. het is een tablet wat je kunt opvouwen tot een kleinere telefoon. Of 2. het is een telefoon wat je kunt uitvouwen tot tablet. Tja, iets met een glas dat halfvol of halfleeg is… Hoe dat werkt, dat zie je in onderstaande video.