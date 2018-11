Nederlandse innovatie moet CO2-uitstoot bestrijden

Grote containerschepen en vliegtuigen. Ze worden genoemd als een paar van de grootste vervuilers te wereld. Echter zou hun vervuiling een stuk kunnen worden teruggedrongen door een Nederlandse innovatie. Althans, zo wordt geclaimd.

Het brandstofverbruik van je eigen auto of scooter zou in de toekomst omlaag kunnen met behulp van een nieuwe coating, die binnenkort geïntroduceerd zal worden door de start-up Qlayers.

Daarbij heeft het bedrijfje inspiratie opgedaan uit de natuur. ,,In de natuur is elk oppervlak multifunctioneel”, zo legt Josefien Groot, mede-oprichter en directeur van Qlayers, tegenover Scientias. ,,Neem bijvoorbeeld de vleugel van een vlinder, deze wordt gekenmerkt door micro-structuren die de vlinder zijn kleur geven. En op de veren van de pinguïn vinden we microstructuren die voorkomen dat de vogel bevriest.”

Huid van de haai

Voor de eigen innovatie kijkt Qlayers vooral naar de huid van de haai. ,,Op de huid van één van de oudste dieren op aarde vinden we heel fijne ribbeltjes die de wrijvingsweerstand enorm verminderen." Met deze huid kunnen de voertuigen zich dus ook met minder weerstand voortbewegen en is er minder energie nodig om dezelfde snelheid te behalen en afstand af te leggen. Dat maakt het voor de gebruikers goedkoper (ze hebben minder benzine nodig) en het verlaagt de CO2 uitstoot.

Behalve dat er op uitstoot wordt bespaard, zou er door deze toepassing ook een hoger rendement kunnen worden gehaald uit windmolens, die tijdens het draai en energie opwekken natuurlijk ook te maken hebben met luchtweerstand.

Forse besparingen

Hoeveel scheelt dat volgens Qlayers dan precies? Nou, wanneer je deze coating aanbrengt op een containerschip, dan zou dat per jaar 8000 ton CO2 schelen. Dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarverbruik van 2380 personenauto's.

Een windmolen kan volgens hun schattingen 264.000 kWh per jaar extra opwekken. Dat is genoeg om 88 huishoudens van stroom te voorzien.

,,Vliegtuigen, maar bijvoorbeeld ook windturbines zijn altijd bedekt met meerdere coatinglagen”, zo legt Groot verder uit. ,,En wij brengen structuur aan in de toplaag. Eigenlijk brengen we er heel fijne lijntjes in aan. We maken daarvoor gebruik van een geautomatiseerd printsysteem waarmee we de parameters die van invloed zijn op het coatingproces – denk aan luchtvochtigheid, maar ook temperatuur of afstand tussen het oppervlak en de printkop – constant kunnen houden en we een consistente kwaliteit afleveren.”

Des te groter...

Het is aannemelijk dat de coating als eerst zal worden toegepast op containerschepen en vliegtuigen. Dat is niet alleen omdat die meer verbruiken, maar ook geldt ,,hoe groter het oppervlak, hoe groter het effect. De aerodynamica van die bladen heeft een groot effect op de energieproductie. Op dit moment is het onderhoud van die bladen vaak heel slecht. Ze worden manueel – echt nog met een verfrolletje – van een coating voorzien en dat is natuurlijk dramatisch voor de aerodynamica en energie-output."