Zeg je vaak afspraken af? Zo minder je dit gedrag

“Sorry, maar ik kom toch niet vanavond.”

Het kan natuurlijk voorkomen dat je al heel lang een afspraak hebt staan, maar uiteindelijk helemaal uitgeput bent en toch wil afzeggen. Heerlijk voor jou, maar zeer frustrerend voor de andere persoon. Hoe voorkom je nou dat dit je altijd maar weer overkomt?

1. Zelfreflectie

Begrijp allereerst dat je van nature graag 'ja' wil zeggen, als je eigenlijk 'nee' bedoelt. „Het is een natuurlijk en menselijk gevoel dat we willen deel uitmaken van iets. We gaan steeds op zoek naar gezelschap,” legt psychotherapeut Alison Stone uit aan The Huffington Post. „Het probleem is dat we vaak dingen doen omdat we ons verplicht voelen.

2. Ga op je gevoel af

Zeg nooit 'ja' op een afspraak waar je eigenlijk geen behoefte aan hebt. Vraagt iemand jou om af te spreken via WhatsApp of een andere online manier? Weet dan dat je niet direct hoeft te antwoorden en dus even de tijd hebt om na te denken of dit wel echt in je agenda past.

3. Waarom wil je afzeggen?

Stel jezelf de vraag 'waarom wil ik afzeggen?' Een afspraak afzeggen heeft namelijk consequenties. Denk er bijvoorbeeld aan dat je de andere persoon achteraf misschien meer kwetst dan jezelf.

4. Zeg op de juiste manier af

Ga je de afspraak toch wel afzeggen? Doe dit dan op de juiste manier. Niets is meer vervelend dan last-minute de afspraak cancelen, dus laat het ruim op tijd weten. En het liefst niet via een appje, natuurlijk.