De geur van koffie maakt je alerter

Als je meer wil weten over mindfulness, is het een goed idee de tijd te nemen en het Esther Mostert te vragen. Ze kan je urenlang en onverminderd enthousiast vertellen over de levenswijze. Daar hoef je niet zweverig of zen voor te zijn, „ik voel me er goed bij als ik het druk heb”. In haar boek Leven voor Gevorderden helpt je ze dan ook om mindful te leven zonder zweverig te worden of je hele leven om te gooien.

Echt niet altijd zen

Mostert komt uit de financiële wereld en begon zeven jaar geleden met mindfulness. „Het was geen vooropgezet plan er zo in te gaan”, vertelt Mostert, inmiddels ook mindfulnesstrainer én auteur. „Ik heb de natuurlijke drang dat als ik iets doe, ik het graag goed wil doen. Dan komt er altijd meer dan ik van tevoren had bedacht.” Maar mindfulness, is dat niet dat je zen bent, mediteert en altijd rust hebt? „Ik heb juist rust door onrust toe te laten. Mindfulness gaat over je eigen weg vinden en dicht bij jezelf blijven. Niet oordelen, niet jezelf vergelijken met anderen of doen wat je denkt dat moet.”