Rust na het sporten overslaan? Níet doen, adviseert deze inspanningsfysioloog: dit is waarom

Misschien komt het je bekend voor: na een intensieve sportsessie voelt het alsof je de wereld aankunt. Maar wist je dat rust nemen na het sporten minstens zo belangrijk is als het sporten zelf?

Rust nemen wordt vaak onderschat, terwijl het een belangrijke rol speelt in herstel, spieropbouw en het voorkomen van blessures. Daarom is rust misschien wel belangrijker voor je fitnessdoelen dan je work-out zelf.

We spreken met Thijs Eijsvogels, Inspanningsfysioloog en Associate Professor bij het Radboudumc.

Waarom rust na het sporten zo belangrijk is

Sporten vraagt veel van je lichaam. Je spieren krijgen kleine scheurtjes die moeten herstellen. Dit klinkt misschien zorgwekkend, maar dat is het niet: het is juist wat spiergroei mogelijk maakt. Tijdens momenten van rust gaat je lichaam hard aan het werk om die scheurtjes te repareren. Overslaan? Dan loop je kans op blessures of oververmoeidheid, legt Inspanningsfysioloog en Associate Professor Thijs Eijsvogels uit.

Volgens een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sports Medicine is herstel een essentieel onderdeel van het trainingsproces. Het onderzoek benadrukt dat herstelperiodes niet alleen fysieke voordelen hebben, zoals spierherstel, maar ook mentaal bijdragen aan een betere focus en motivatie.

De verschillende vormen van herstel

Rust betekent meer dan op de bank hangen met je favoriete serie. Er zijn veel manieren om je lichaam en geest te laten herstellen:

Actieve rust

Maak een rustige wandeling, doe yoga of stap op de fiets. Zo voer je afvalstoffen zoals melkzuur af en verbeter je je doorbloeding. Minder spierpijn en sneller herstel gegarandeerd!

Slaap

Slaap is dé superkracht van je lichaam. Tijdens de diepe slaap produceert je lichaam groeihormonen die essentieel zijn voor spierherstel. The National Sleep Foundation adviseert volwassenen om minstens 7-9 uur slaap per nacht te krijgen, zeker als je intensief traint. Eerder schreef Metro over hoe sporten je slaapritme kan verbeteren.

Voeding

Rust gaat hand in hand met goede voeding. Eiwitten zijn ontzettend belangrijk voor spierherstel. Daar hoef je volgens Eijsvogels niet te moeilijk over te doen: „Je hoeft geen dure of hippe eiwitproducten in huis te halen, een bakje kwark doet wonderen. Evenals andere zuivelproducten, noten, vlees(vervangers) en peulvruchten. Met een goed en divers voedingspatroon kom je al een heel eind.”

Wat gebeurt er als je geen rust neemt na het sporten?

Gun je spieren te weinig hersteltijd, dan verlies je de voordelen van je inspanningen. Een enkele keer is niet erg, zegt Eijsvogels, maar te weinig rust leidt uiteindelijk tot overtraining. Overtraining ontstaat wanneer je te veel traint en te weinig hersteltijd inplant, wat uiteindelijk averechts werkt. In plaats van vooruitgang te boeken, werk je je lichaam tegen. Je conditie en prestaties stagneren of gaan zelfs achteruit.

Te weinig rust kan leiden tot vervelende symptomen, zoals:

Verminderde sportprestaties

Verhoogde kans op blessures

Slaapproblemen

Chronische vermoeidheid

Volgens een onderzoek in Trouw zijn er de afgelopen twee jaar ruim 400.000 mensen gestopt met hun sport vanwege blessures.

Balans

Het vinden van de juiste balans tussen trainen en rusten is heel belangrijk, maar hoe je die rust het beste invult, verschilt per persoon. Bespreek dit met een trainer om een aanpak te vinden die bij jou past, raadt Eijsvogels aan.

Luister goed naar je lichaam. Voel je je vermoeid of ervaar je pijn, gun jezelf dan een extra rustdag. Bouw je trainingen geleidelijk op; als je niet goed getraind bent, loop je een verhoogd risico op blessures. Veel mensen beginnen te enthousiast, waardoor ze al snel een blessure oplopen en hun goede voornemens in het water vallen. Tot slot is variatie belangrijk: combineer intensieve sessies met lichtere activiteiten en help je lichaam optimaal herstellen.

