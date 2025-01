Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Nederlanders klagen te veel’, maar wat doet klagen met je humeur? ‘Probeer eens 30 dagen niet te klagen’

Of het nu gaat om het weer, files of de lange rij in de supermarkt: wij Nederlanders staan erom bekend dat we graag klagen. Vanuit België komt nu de campagne 30 dagen zonder klagen, die mensen aanmoedigt om een maand lang positiever in het leven te staan. Voor het eerst wordt deze actie ook in Nederland gelanceerd.

Maar wat doet klagen überhaupt met je humeur? Helpt het je vooruit, of maakt het je alleen maar negatiever?

Bewuster omgaan met klaaggedrag

De Belgische initiatiefnemer Isabelle Gonnissen, die de campagne heeft ontwikkeld, wil samen met oud-Olympiër Jelle van Gorkom Nederlanders inspireren om bewuster om te gaan met hun klaaggedrag. „We klagen vaak van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, terwijl we het hier eigenlijk heel goed hebben”, zegt Gonnissen. „Klagen lijkt misschien even opluchtend, maar het maakt ons humeur slechter en heeft zelfs een negatieve invloed op onze gezondheid.”

De campagne start morgen, op Blue Monday, de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Tijdens de actie worden deelnemers uitgedaagd om bewuster te worden van hun klaaggedrag en dit om te zetten in een positievere mindset. Want wij Nederlanders klagen, net als veel van onze mede-West-Europeanen, relatief vaak.

Van klagen naar dankbaarheid

Een belangrijk onderdeel van de actie is de ‘klaagbarometer’. Dit is een online vragenlijst waarmee deelnemers kunnen ontdekken hoe vaak ze klagen en wat ze eraan kunnen doen. Onderdeel van de campagne is het inzetten van een polsbandje: je draagt het om de ene arm, en als je klaagt, verplaats je ‘m. Zo word je bewust van je gedrag en leer je dit te veranderen.

Gonnissen benadrukt het belang van dankbaarheid. „We denken vaak aan wat er misgaat, maar vergeten wat er goed gaat. Alleen al het feit dat je gezond bent, kunt wandelen of fijne vrienden hebt, zijn redenen om dankbaar te zijn.”

Waarom minder klagen goed voor je is

Dat klagen slecht is voor je gezondheid, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het verhoogt het stresshormoon cortisol, wat kan leiden tot hartziekten en andere gezondheidsproblemen. Bovendien leven optimistische mensen gemiddeld langer dan pessimisten.

Jelle van Gorkom, ambassadeur van de campagne, weet als geen ander hoe belangrijk een positieve houding is. In 2016 won hij zilver op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar een zware BMX-crash in 2018 veranderde zijn leven drastisch. Na een maandenlange coma en een intensieve revalidatie heeft Van Gorkom geleerd om positief te blijven.

„We klagen allemaal weleens, ik ook, vooral over het weer. Maar klagen helpt je niet verder”, vertelt hij. „Wat ik heb geleerd, is dat je moet accepteren wat er is en doorgaan. Het glas is voor mij altijd halfvol, en als mensen om me heen klagen, probeer ik altijd iets positiefs te zeggen. Positiviteit heeft echt invloed op hoe je je voelt.”

Positiever in het leven staan

Voor Isabelle Gonnissen is 30 dagen zonder klagen meer dan een eenmalige campagne. Ze heeft al verschillende positiviteitsprojecten opgezet, waaronder boeken als Kies Positief. Haar doel is om zoveel mogelijk mensen aan te moedigen positiever in het leven te staan.

Volgens Gonnissen heeft de campagne in België al miljoenen mensen bereikt, en ze hoopt op een vergelijkbaar effect in Nederland. „Het duurt gemiddeld 21 dagen om een nieuwe gewoonte aan te leren. Met deze actie willen we mensen bewust maken van hoe ze kunnen veranderen en meer energie uit het leven halen.”

