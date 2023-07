Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: zijn A-merk producten gezonder dan het B-merk?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: zijn A-merk producten gezonder dan het B-merk?

We zien dagelijks talloze reclames van A-merken aan ons voorbij gaan. De ene reclame ziet er nog gelikter (en duurder) uit dan de andere. Maar zijn deze producten ook gezonder dan de goedkopere B-merken, waar je nooit een reclame van ziet? Metro vroeg het aan voedingsdeskundige Camella Bot.

A-merken vs. B-merken

„Het A-merk is zeker weten niet altijd gezonder dan de variant van het B-merk”, vertelt Bot. „Het enige verschil tussen de producten van de A- ten opzichte van de B-categorie is dat de A-variant een marketingstrategie heeft. Dit is daarom ook de reden waarom deze duurder in de schappen ligt”, weet ze.

Die gelikte reclames die jij dagelijks ziet, daar betaal je dus eigenlijk zelf voor als je de producten koopt. „Om reclame te maken en een mooie branding neer te zetten, zijn de kosten van A-merken hoger. B-merken hebben dit niet, want door geen reclame te hoeven maken en minder ‘moeite’ in de verpakking te stoppen, kunnen de kosten worden gedrukt.”

Weinig verschil

De prijs van soortgelijke producten heeft in veel gevallen dus niets te maken met hoe gezond of ongezond het product is. „Over het algemeen kan je zeggen dat er weinig verschil tussen het A- en B-merk zit. Soms zal het A-merk beter zijn, soms het B-merk. Dit zal per product verschillen.”

Twijfel je voor welk product je moet gaan? Check altijd even de verpakking, tipt de voedingsdeskundige. Hoe je het beste etiketten kunt lezen, leerden we eerder in dit artikel van voedingsdeskundige Manon Wouters.

Wil je voor de gezondste keuze in de supermarkt gaan? Dan raadt Bot aan om te kiezen voor producten die zowel niet als A- of B te categoriseren zijn. „De beste producten in de supermarkt zijn namelijk de onbewerkte producten. Denk aan: groente, fruit, vlees, vis, eieren, vleesvervangers, bonen, noten, zaden. Een tip om hierin de kosten te kunnen drukken is door deze te halen op de markt.”

Benieuwd naar het antwoord op andere vragen over voeding? Dan verwijzen we je graag door naar dit artikel vol interessante informatie van experts: 21 feiten én fabels over jouw voeding en een gezonde levensstijl uitgezocht. Veel leesplezier!