Waarom je overdag een dutje moet doen, volgens de wetenschap

Zin in meer middagpauze? Laat dit artikel dan vooral aan de baas zien. Wie weet krijg je binnenkort wel betaalde siësta’s. Want volgens de wetenschap is overdag een dutje doen zeer bevorderlijk voor de hersenen. En dus ook voor je werk.

Ook al ga je altijd op het ideale tijdstip naar bed, dan nog kan het zijn dat je oogleden tegen de middag al aan het zakken zijn. Maar helaas wonen we niet in Spanje. Collega’s zullen je raar aankijken wanneer je besluit even een kort uiltje te knappen op kantoor.

Tenzij je ze deze splinternieuwe studie laat zien natuurlijk: „Verband tussen overdag dutten en een groter totaal hersenvolume.”

Overdag dutje doen is goed voor de hersenen

Een groter hersenvolume wordt geassocieerd met een lagere kans op dementie en andere degeneratieve ziektes. En het onderzoek van de prestigieuze University College London stelde een kleine doch wezenlijke toename vast in dit hersenvolume van mensen die overdag vaak een dutje doen.

Sterker nog, het gemiddelde verschil in hersenvolume tussen de onderzochte slapers en niet-slapers staat gelijk aan een veroudering van 2,5 tot 6,5 jaar. Mensen die overdag nooit even spontaan de ogen dichtdoen, worden over het algemeen dus niet alleen sneller ouder, ze lopen ook meer kans op hersenaandoeningen, later in het leven.

Bovendien ging het niet om een kleine steekproef. De Britse onderzoekers gebruikten een techniek genaamd Mendeliaanse randomisatie om DNA-monsters en hersenscans te analyseren van 35.080 mensen tussen de 40 en 69 jaar oud.

De wetenschappers keken eerst naar delen van de genetische code die gekoppeld zijn aan regelmatig dutten. Vervolgens vergeleken ze de gezondheid van de hersenen van mensen die vaak dutten met de cognitie van mensen die nooit dutten. Uit de resultaten bleek dat een kort dutje van 5 tot 15 minuten na de middag al een groot verschil kan betekenen wat de gezondheid van de hersenen betreft, en zeker op latere leeftijd.

De proefkonijnen voerden echter wel zelf in hoe vaak ze overdag een dutje namen. Daarnaast hebben de onderzoekers geen informatie verzameld over de duur van het dutje, wat uiteraard ook van invloed kan zijn. Maar goed, dat hoeft je baas niet te weten.

Check het volledige onderzoek op Sleep Health, waar de resultaten deze week werden gepubliceerd.