Ben jij de bemiddelaar in jullie familiedrama? Zo ga je er mee om, volgens een therapeut

Een ruzie tussen familieleden kan soms hoog oplopen. Je kent elkaar door en door en je voelt je toch meer verbonden dan bij vrienden. Je neemt ze soms voor lief, waardoor ruzies onnodig uit de hand kunnen lopen. Een ruzie kent verschillende rollen, waaronder de bemiddelaar. Jij probeert het goed te doen voor beide partijen en de ruzie op te lossen, maar ook dit eist zijn tol bij jou. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet verliest en hoe ga je er mee om?

Een familiedrama is voor geen enkel lid van de familie fijn. In sommige gevallen is het snel opgelost en in andere kan het leiden tot vervreemding. Het kan zijn dat je niks te maken hebt met de ruzie, maar er toch in mee wordt gesleurd. Je krijgt van beide kanten te horen wat de andere partij fout doet en je wil ze graag weer terug bij elkaar brengen. In dit geval ben jij de bemiddelaar. Als je merkt dat je in de rol van de bemiddelaar stapt, zal dit een grote last worden. Je doet het vast en zeker met de beste bedoelingen, maar het eist zijn tol.

Blijf als bemiddelaar objectief

Rebecca Vivash is lid van de Counseling Directory. Zij vertelt aan Metro UK dat ze veel cliënten heeft gezien die „totaal uitgeput” zijn vanwege hun rol als bemiddelaar. Toch voelen ze een bepaalde onrust over het idee om die rol los te laten. „De rol van gezinsbemiddelaar kan een manier zijn om onszelf te beschermen tegen directe kritiek”, legt ze uit.

„Het probleem hier is dat als tussenpersoon je waarschijnlijk een aantal ongunstige opmerkingen van beide partijen moet aanhoren. Het is lastig om deze vervelende dingen aan te horen over de mensen van wie je houdt. Je bent ook erg op je hoede rondom je familieleden. Je wil namelijk niet de verkeerde dingen zeggen, waardoor het lijkt dat je een kant kiest.”

De rol van bemiddelaar geeft status

Daarnaast heeft ze ook cliënten gehad die de stressvolle rol als bemiddelaar in het gezin als een bepaalde status zagen. „Ze voelden zich belangrijk en nodig.” „Het opgeven van de rol als bemiddelaar kan een bepaalde angst opwekken van overbodigheid. Wat als ze me de rug toe keren, omdat je je afzijdig houdt in het familiedrama?”

De vraag is hoe je als bemiddelaar hier mee om moet gaan. Zoals met zoveel dingen, draait het antwoord om grenzen. „Als je merkt dat je de rol van de bemiddelaar op je hebt genomen, moet je bij jezelf nagaan of het goed is voor je eigen welzijn”, benadrukt Life Coach Directory-li Sian Winslade. „Je kunt naar beide kanten van het verhaal luisteren, maar je moet wel duidelijke grenzen voor jezelf trekken.” Vivash is het daar mee eens. „De dynamiek kan uiteindelijk verschuiven als je bereid bent grenzen te stellen aan je gezinsleden.”

Dus hoe kunnen we het beste handelen?

Als bemiddelaar wil je graag het drama in de familie oplossen, maar dit kost je erg veel energie. Vivash raadt dus ook aan om je familieleden te steunen in plaats van de relatie te repareren. „Schrijf realistische verwachtingen over de oplossing op”, adviseert ze. „Vaak hebben beide partijen tijd en ruimte nodig om na te denken. Sommige vervreemdingen kunnen jaren duren om op te lossen en dat is normaal.” Wees een luisterend oor, maar word niet de postduif tussen beide partijen. Zorg er ook voor dat je je mening voor je houdt, hierdoor kun je namelijk meegesleurd worden in het drama. De energie die je nu bespaart kun je in je eigen welzijn steken.

„We kunnen verstrikt raken in een soort spel waarbij we samenspannen om de verantwoordelijkheid voor conflicten bij een van de partijen te leggen”, legt Vivash uit. „Assertief zijn kan eenvoudigweg betekenen dat je weigert meegezogen te worden in een schuldspel. Communiceer een duidelijke grens van ‘ik ben niet bereid om partijen te kiezen, of ‘ik ben bereid om te luisteren, maar vraag me alsjeblieft niet om mijn mening te geven’.” Zet jezelf dus op de eerste plek. Het is niet jouw ruzie om op te lossen.