Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een piep in je oor na een avondje uit, Miss Beauty of Friesland-finaliste waarschuwt

Tijdens een avond stappen in december vond Margriet Oppedijk (21) uit Franeker de muziek te hard staan. Na afloop van het feest lag ze in bed toen ze een luide piep in haar oor hoorde. Die piep was er de volgende dag nog en is sindsdien nooit meer helemaal weggegaan.

En dus zet Oppedijk, finaliste van Miss Beauty of Friesland, zich in om het geluidsniveau van muziek in horeca omlaag te krijgen. Dat mag nu maximaal 103 decibel zijn en dat is veel te hoog volgens haar. Ze is begin januari een petitie gestart om het muziekvolume bij uitgaansgelegenheden te verlagen.

Eigen verantwoordelijkheid

Met de petitie hoopt de 21-jarige rechtenstudente de politiek in beweging te brengen. „Het zou mooi zijn als er landelijke wetgeving komt die het geluidsniveau van 103 naar 100 decibel verlaagt. Dat is ook het advies van de Gezondheidsraad.” Problemen als een piep in je hoor is sowieso al langer een probleem onder jongeren.

Onbegrijpelijk vindt Oppedijk het dat de verantwoordelijkheid om gehoorbeschadiging te voorkomen bij de jongeren wordt gelegd, en niet bij de uitgaansgelegenheden. „De horeca speelt met de gezondheid van mensen. Waarom moeten wij oordoppen in doen om ons gehoor te beschermen?”

Constante piep

Toen de studente in gesprek ging met haar omgeving bleken er meer jongeren last te hebben van de harde muziek tijdens een avond stappen. Oppedijk is niet de enige die daar een piep in haar oor aan heeft overgehouden. „Een vriend van mij heeft tegenwoordig oortjes aan zijn fietssleutels zitten om zichzelf te beschermen tegen harde geluiden zodat de piep niet erger wordt.”

🦻 Hoe werkt decibel? Een verlaging van 103 naar 100 decibel klinkt niet veel, maar toch zit er een groot verschil tussen beide geluidsniveaus. De hardheid van het geluid halveert of verdubbelt zich met iedere 3 decibel. De helft van een geluidsniveau van 103 decibel is dus niet ongeveer 50 maar 100 decibel. Voor uitgaansgelegenheden zou een verlaging naar 100 decibel betekenen dat de muziek daar voor de helft zachter klinkt.

Piep in je oor als het muisstil is

Zelf hoort de Franeker de piep als het muisstil is of als ze in bed ligt. „Op een normale dag hoor ik de piep heel zacht op de achtergrond. Dan heb ik er niet heel veel last van.” Sinds de piep in haar oor zit, neemt ze altijd oordoppen mee tijdens het uitgaan. „Ik wil voorkomen dat de piep harder wordt.”

Met Miss Beauty of Friesland 2023 wil zij zich inzetten voor maatschappelijke problemen. Gehoorbeschadiging ligt haar na aan het hart. „Via mijn netwerk dat ik door de verkiezing opdoe, kan ik een grotere impact maken.”