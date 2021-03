Waarom zijn Nederlanders toch zo lang?

Wetenschapsjournalist van de BBC Melissa Hogenboom heeft Nederlandse roots en is voor Engelse begrippen met haar lengte van 1,72 meter vrij lang. De journalist onderzocht waarom Nederlanders zo lang zijn.

In Nederland is 1,72 meter een vrij gemiddelde lengte. In een video van de BBC zoekt Hogenboom naar antwoorden. Dr Eirini Marouli, een expert op het gebied van lichaamslengte bij volwassenen, geeft antwoord op haar vragen.



Lang in recordtempo

Volgens expert Marouli groeien mensen de laatste eeuwen in een recordtempo. Mannen groeiden de afgelopen eeuwen van 1,60 meter naar 1,70 meter. Voor vrouwen is dat van 1,50 meter naar 1,60 meter. Daarnaast zijn volwassenen gemiddeld vijf procent ouder dan hun voorouders van honderd jaar geleden.

Wetenschapsjournalist Hogenboom vertelt dat de groei van lengte te wijten is aan betere leefomstandigheden en eetgewoonten. Maar in Nederland is de gemiddelde lengte de afgelopen tweehonderd jaar gegroeid met twintig centimeter. Is hier iets bijzonders gaande?

Lengte Nederlanders de limiet

„Menselijke evolutie in actie”, zegt dr. Marouli. „Vrouwen met een gemiddelde lengte zijn vruchtbaarder dan kleinere en langere vrouwen. Lange mannen zijn vruchtbaarder dan kleinere mannen.”

Hogenboom vraagt zich af of dat betekent dat we oneindig langer worden. Marouli zegt: „Op dit moment zijn de Letse vrouwen en Nederlandse mannen de langste individuen op de planeet. Zij vertegenwoordigen de limiet als het gaat om menselijke groei.” De onderzoekster benadrukt wel dat tijd zal uitwijzen of dit daadwerkelijk en maximale menselijke lengte is.



Van baby tot volwassen lengte

Lengte wordt volgens Marouli bepaald door genen en deze verschillen per bevolkingsgroep. Maar ook leefomgeving, levensstijl en sociaal economische status hebben invloed op de lengte. Het is een combinatie van die factoren. Daaruit kunnen we concluderen dat onze omgeving en welvaart een gunstig effect hebben op onze lengte

Een interessante en complexe vraag blijft volgens Marouli hoe het mogelijk is om van een baby tot een volwassen mens te kunnen groeien. Maar helaas weet ze daar nog niet het exacte antwoord op.