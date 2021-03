We gooien drie miljoen mondkapjes per minuut weg

Wereldwijd gooien we 129 miljard mondkapjes maandelijks weg. Dat komt op het onvoorstelbare getal van drie miljoen maskers per minuut per dag, die voornamelijk van plastic zijn. En dat is bijzonder slecht voor het milieu.

Dat blijkt uit een Deens onderzoek van de University of Southern Denmark. De resultaten publiceerden de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers of Environmental Science & Engineering. Het gaat voornamelijk over plastic mondkapjes voor eenmalig gebruik. Deze maskers worden vanaf het begin van de pandemie op grote schaal geproduceerd.

Plastic mondkapjes bedreiging voor milieu

En die grote aantallen hebben natuurlijk impact op het milieu. Wat de precieze impact zal zijn, kunnen de onderzoekers nog niet zeggen. Het plastic materiaal van de maskers breekt lastig af en de kleine deeltjes daarvan belanden in het ecosysteem. Daardoor komt er plastic in de rivieren, meren en oceanen.

Nog nadeliger is dat het materiaal van de gezichtsmaskers hardnekkiger is dan ander plastic. „We moeten deze potentiële bedreiging voor het milieu erkennen. Dit om te voorkomen dat dit het volgende plastic probleem wordt”, schrijven de onderzoekers.

Milieutoxicoloog Elvis Genbo Xu concludeert dat er schadelijke stoffen in wegwerpmaskers zitten.„Deze hebben indirecte nadelige gevolgen voor planten, dieren en mensen.” De onderzoekers praten over een „tikkende tijdbom” op het gebied van milieu.

Oplossingen

Maar is er een oplossing? De wetenschappers geven een aantal suggesties. Zo pleiten ze ervoor dat iedere stad of dorp speciale afvalbakken voor mondkapjes plaatst. Verder dienen bestuursleden richtlijnen op te stellen waarin de handhaving van maskerafval wordt bepaald.

Ook moeten mensen volgens de onderzoekers stoppen met het kopen van een goedkoop plastic masker. Kies voor een herbruikbare masker van stof. Tot slot zouden fabrikanten moeten nadenken over het ontwikkelen van een biologisch afbreekbaar masker.