Lichter leven: ‘We laten ons uiterlijk zo zwaar wegen’

Met al het leed in de wereld verdienen we het allemaal om een stukje liever voor onszelf te zijn. Selflove, zelfcompassie, iedereen zou er meer mee bezig moeten zijn. Gedragstherapeut Liselotte Delwel schreef er een boek over: Lichter leven. Hoe zwaar weegt je geluk? Door haar eigen worsteling met eten en haar zelfbeeld begrijpt ze al te goed hoe belangrijk zelfcompassie is. Met haar boek reikt ze je advies en praktische oefeningen aan, die je op de weg naar zelfcompassie een goede boost geven.

Bekende mensen als Lizzo, Ashley Graham en onze eigen Miljuschka Witzenhausen (op Instagram) en Linda de Mol (in haar magazine) laten het steeds duidelijker horen: elk lichaam mag er zijn. Ook, en misschien juist zélfs, als dat lichaam volgens het standaard schoonheidsideaal niet perfect is. Er zijn weinig mensen in de wereld die honderd procent tevreden zijn met zichzelf. Iedereen heeft wel iets, hoe klein of groot dan ook, dat ze zouden willen aanpassen. Dat kan je haar zijn (of gebrek daaraan), lengte, of je gewicht.

Verdiepen

Met dat laatste worstelde Delwel zelf ook lange tijd. „Ik zag om me heen dat veel andere mensen hetzelfde probleem hadden. Ze voelden zich schuldig als ze iets ongezonds aten of probeerden om de week een nieuw dieet. Juist omdat ik me in dit onderwerp ging verdiepen en er zelf stabieler in werd, wilde ik mensen helpen. Ik gun anderen die lichtheid die ik nu ervaar heel erg.”

Lief zijn voor jezelf, niet afvallen

Alhoewel het boek veel gaat over gewicht en eten, is het vooral geen afvalboek. „Dat is absoluut niet het doel. De rode draad is zelfcompassie en de vraag ‘Hoe kan ik leven zoals ik wil leven?’ staat centraal”, vertelt Delwel. In het boek staan meerdere oefeningen, die erop gericht zijn regels te doorbreken en je zowel meer als minder bewust met eten om te laten gaan.

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je meer geniet van je eten en goed nadenkt over de keuzes die je maakt. Op die manier ben je bewuster. Maar je moet juist de regels en ‘moetjes’ loslaten. „Als je de keuze maakt om elke dag een zak chips leeg te eten, doe dat dan, maar sta achter die keuze. Geniet daar ook van. En denk dan niet daarna: nu móet ik sporten. Laat je niet blind leiden door regels.” Ook is er een oefening waarbij je je waarden en doelen opschrijft, zodat je goed voor je ziet wat er nou echt belangrijk is in je leven. Maar vooral: waar je gelukkig van wordt.

Vervelend stemmetje in je hoofd

Als gedragstherapeut is Delwel gespecialiseerd in ACT-therapie. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, iets dat Delwel ook veel toepast in haar boek. Zo geeft ze bijvoorbeeld het stemmetje in haar hoofd, haar verstand, een naam. En dat kan voor andere mensen ook goed werken, zegt ze. „Het is een stukje van jezelf waar je niet voor gekozen hebt. En veel mensen zouden er ook niet voor kiezen, als dat kon. Dat stemmetje kan soms lastige dingen zeggen, zoals ‘neem dat koekje maar’, en daar dan later over zeuren.”

„Als je jezelf wat meer los gaat zien van je gedachtes, en ze dus ziet als een ander persoon, krijg je meer ruimte om andere keuzes te maken. Je bent dan niet meer gefuseerd met je gedachten. Zo kun je dus kiezen om wat vriendelijker te zijn voor jezelf, en om jezelf wat meer ruimte te geven.”

Dat stemmetje in je hoofd is vaak niet zo aardig. Als je iets doet wat (volgens je verstand) eigenlijk niet de bedoeling is, krijg je al snel beledigingen naar je hoofd. Delwel: „Behandel jezelf op die momenten alsof je een goede vriendin spreekt. Zou je tegen haar zeggen dat ze zwak is of het niet goed doet? Nee, juist dan toon je compassie. Doe dat ook voor jezelf.”

Houvast door oefeningen

De gedragstherapeute miste bij andere boeken over dit onderwerp praktische toepassingen. „Alles werd dan mooi beschreven, maar hoe je die dingen toepaste werd achterwege gelaten”, zegt Delwel. „De oefeningen die ik in het boek gebruik zijn erg belangrijk, ze geven je de kans om een blijvende verandering te maken.” Wat ze vooral ook vindt, is dat we ons uiterlijk minder belangrijk moeten maken. Laat het minder zwaar wegen en je zal uiteindelijk lichter leven.

Het boek is voor iedereen die de worsteling rondom eten, gewicht en in de spiegel kijken herkent. Jong, oud, man, vrouw of daar tussenin: iedereen kan zelfcompassie gebruiken.

