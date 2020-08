Code oranje om temperaturen, hittegolf nog lang niet voorbij

Goed nieuws voor de zonaanbidders, slecht nieuws voor hen die niét zo goed functioneren wanneer het buiten meer dan dertig graden is. De hittegolf houdt nog wel even aan.

Sinds afgelopen woensdag is het uitzonderlijk warm in Nederland en daar komt tot vrijdag geen einde aan, meldt Weeronline. De temperaturen stijgen komende dagen tot ruim boven de dertig graden. Vandaag en morgen maken we weer een kans op een nieuw warmterecord. Ook vandaag kun je het hitteplan dus goed gebruiken.

Waarschijnlijk niet de langste hittegolf

We kunnen de komende dagen wel een lokale regen- of onweersbui verwachten. De ergste hitte is vrijdag waarschijnlijk voorbij. Of het in het weekend ook heet blijft, is nog onduidelijk. Wel is er in De Bilt 70 procent kans dat het zaterdag en zondag 25 graden of warmer wordt. Met name in de provincies Brabant en Limburg is het dan warm.

De hittegolf begon vorige week woensdag al, maar de kans op een record is klein. De langste officiële hittegolf duurde achttien dagen en liep in 1975 van 29 juli tot en met 15 augustus. Om van een hittegolf te spreken moet het minimaal vijf dagen 25 graden of warmer zijn, waarvan op minimaal drie dagen de temperatuur stijgt tot 30 graden of meer.

Wel is het waarschijnlijk de warmste week ooit gemeten, zegt Geert Jan van Oldenborgh, klimaatonderzoeker bij het KNMI en gasthoogleraar aan de Universiteit van Oxford tegen de Volkskrant. „Acht aaneengesloten dagen boven de 30 graden Celsius, dat is nooit eerder voorgekomen. In 1976 en in 2006 waren ook veel tropische dagen, maar niet zo achter elkaar.”

Code oranje in zuiden van land

Het KNMI heeft ook voor dinsdag code oranje uitgeroepen, wegens de aanhoudende hitte. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven. Maar er is aanhoudende hitte in het hele land.

Volgens het KNMI kan het ook in de stedelijke gebieden 35 graden worden. De nachten blijven warm. Het wordt dan niet koeler dan 20 graden, vooral in het westen, midden en zuiden van het land. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is actief.

Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot en met donderdag aan, daarna volgt een geleidelijke afkoeling.

