Driekwart van prijs pakje sigaretten bestaat uit belasting

Het lijkt erop dat een tabakverslaving over een paar jaar alleen nog maar is weggelegd voor de financieel welgestelden. De prijs van een sigaret is het afgelopen jaar flink gestegen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren de prijzen van tabak afgelopen maand bijna 19 procent hoger dan in juli vorig jaar. De stijging is niet gek: er zijn dit jaar twee accijnsverhogingen geweest.

Klein pakje sigaretten euro duurder

Per 1 april is de accijns op een pakje van 20 sigaretten met 1 euro verhoogd, nadat de accijns op 1 januari al met 14 cent omhoog was gegaan. Op 50 gram shag wordt per 1 april 2,50 euro extra accijns geheven. De accijns op sigaren werd dit jaar alleen in januari beperkt verhoogd, vandaar dat de prijsstijging daar gemiddeld nog het minst sterk uitpakte.

Driekwart van pakje is belasting

Meer dan driekwart van de prijs van een pakje sigaretten bestaat inmiddels uit belasting, in de vorm van accijns en btw. Nooit eerder was het bedrag van een accijnsverhoging bovendien zo groot als bij de verhoging in april, stelt het CBS.

Het statistiekbureau constateert verder dat de prijsstijging van rookwaren dit jaar procentueel gezien de grootste is na die van februari 2005. Door accijnsverhoging stegen de prijzen destijds met 20 procent. Tussendoor veroorzaakten accijnsverhogingen in 2008 en 2013 ook voor flinke prijsstijgingen.

Prijzen verdriedubbeld in twintig jaar

Sinds juli 2000 is tabak in Nederland meer dan drie keer zo duur geworden. Andere accijnsplichtige genotsartikelen zijn veel minder in prijs gestegen. Ter vergelijking: de prijs van alcoholhoudende dranken steeg in dezelfde periode met 40 procent.

Alle consumentengoederen en -diensten tezamen zijn sinds het begin van deze eeuw met 45 procent in prijs toegenomen. De overheidsinkomsten uit accijns op tabak zijn de laatste decennia eveneens aanzienlijk opgelopen, van bijna 1,6 miljard euro in 2000 tot ruim 2,5 miljard euro vorig jaar.

Sigaretten overal duurder

Nederland is overigens niet het enige land dat de prijzen voor tabak flink heeft opgeschroefd. Ook in andere Europese landen zijn de prijzen van sigaretten en shag hard gestegen sinds 2000. In de Baltische landen was de prijsstijging in deze periode relatief het grootst. Ook in Frankrijk, Slovenië en Slowakije zijn de tabaksprijzen procentueel harder gestegen dan in Nederland. In Frankrijk zijn rookwaren inmiddels drieënhalf keer zo duur als in 2000.

Nog steeds meer rokers

Ondanks de prijsstijgingen, zijn er nog steeds aardig wat rokers. Vooral onder jongeren tussen de 20 en 24 blijft het aantal rokers groot. In 2019 rookte 31 procent van de mensen uit deze leeftijdsgroep. Het Trimbos instituut, onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid, noemt dat opvallend omdat het totaal aantal volwassen rokers de afgelopen vijf jaar daalde van 26 procent naar 22 procent.

„Die 31 procent blijft consistent hoog en daar maak ik me zorgen over”, meldt Marc Willemsen van het kennisinstituut vandaag. „Juist voor deze groep is het belangrijk om te stoppen met roken omdat de tabaksverslaving zich in deze periode verder ontwikkelt. Hoe langer zij roken, hoe moeilijker het is om er weer van af te komen.”

