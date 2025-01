Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening: ‘De komende drie maanden hou ik een financiële detox’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Finn, die zuinig leeft en veel wil sparen.

Naam: Finn (24)

Beroep: communicatiemedewerker

Netto maandsalaris: 2400 euro

Woonsituatie: huurwoning

De Spaarrekening van Finn

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu 2000 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Best wel! Lange tijd stond ik op 0 euro, of eigenlijk in de min, want ik moest mijn studieschuld nog afbetalen. Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd en mijn schuld viel gelukkig mee, het was ‘maar’ 20.000 euro. Nog steeds een hoop geld – als je het niet hebt – maar veel van mijn studiegenoten hadden veel hogere schulden van boven de 50.000 euro. Dan ben je echt láng aan het aflossen.”

Maar je mag er tegenwoordig toch ook 35 jaar over doen? Vanwaar de ‘haast’?

„Ik wilde gewoon geen schuld hebben. Ook omdat ik in de toekomst een koophuis wil bemachtigen. Zo’n schuld helpt dan niet mee, dan wordt het te lenen bedrag lager – en de huizenmarkt is al zo verhit dat je zelf geld bij moet leggen. Die 20.000 euro schuld voelde daardoor niet goed – helemáál omdat de rente afgelopen jaren ook ineens omhoog ging met zo’n twee procent.”

Hoe heb je het voor elkaar gekregen om die 20.000 euro af te lossen?

„Sparen, simpelweg sparen. En heel zuinig leven. Mijn maandlasten zijn in totaal zo’n 1400 euro. Dat is huur, verzekeringen, boodschappen, hier en daar wat leuks doen met vrienden. Maar het overige geld ging linearecta naar de DUO. De ene maand was dat wat meer dan de andere maand, maar gemiddeld loste ik iets meer dan 800 euro per maand af. Toen ik eind vorig jaar de eindstreep haalde en schuldenvrij was, heb ik een vreugdedansje gedaan.”

Wat ga je nu doen met het geld dat je overhoudt?

„Op deze voet verder. En misschien nog wel wat extremer; het zou mooi zijn als ik 1000 euro per maand kan sparen en zo mooi een buffer op kan bouwen voor dat toekomstige koophuis – tot nu toe is dat gelukt, haha. Hoeveel ik wil hebben? Dat weet ik nu nog niet, het hangt een beetje af van de hypotheek die ik kan krijgen plus de vraagprijs van het huis – en wat je moet overbieden, maar als ik dat bedrag zou kunnen sparen per maand, zit je na vier jaar toch al bijna op 50.000 euro. En wie weet wat de huizenmarkt dan doet. Dus het zijn fijne bedragen om in je bezit te hebben.”

Hoe pak je dat aan?

„Wederom: zuinig leven. Nog kritischer zijn op mijn boodschappen. Het allergoedkoopste huismerk in plaats van de dure variant. En naar de Action voor schoonmaakspullen en wasmiddel – ik blijf me verbazen over hoe goedkoop die winkel is en dat je er toch goede producten kunt krijgen. En hoewel ik dol ben op afspreken met vrienden, ga ik daar ook strenger op zijn. Eens per maand een etentje buiten de deur bijvoorbeeld. Niet dat ik ze daarbuiten niet zie, maar dan stel ik bijvoorbeeld voor om thuis een drankje te doen. Of, als het straks weer zomer wordt, in het park af te spreken. Wandelen en een goed gesprek voeren in plaats van in een lunchroom het zoveelste broodje te eten. Sterker nog: ik heb me voorgenomen om de komende drie maanden een financiële detox te doen. Dus dat ik tot aan de lente géén geld uitgeef aan etentjes, lunches of zelfs maar een kopje koffie buiten de deur.”

Hoe reageren je vrienden erop?

„Ze vinden het ietwat saai, maar begrijpen het wel. En het is niet voor eeuwig he? Maar ik wil gewoon eens proberen hoe het is als ik bewust een stuk minder ga consumeren – wat best lastig is in de huidige maatschappij. Maar misschien is dat laatste een vooroordeel, valt het reuze mee en weet ik na een week niet beter. Eén ding weet ik sowieso: als je het niet probeert, kun je er niet over oordelen.”

Wat ga je het meeste missen de komende maanden?

„O, dat is honderd procent de pubquiz waar ik met mijn vrienden altijd aan deelneem. Hapje eten vooraf, nadien nog even de kroeg in, geen grote uitspattingen, maar je bent na zo’n avond toch al gauw 50 tot 75 euro armer. Héél gezellig, dat wel, dus dat ga ik missen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ga ervoor als je een doel voor ogen hebt, en trek je niks van anderen aan. Vinden ze je saai? Jammer dan, zij kunnen niet oordelen over jouw financiële situatie – en ik heb het idee dat sommigen zelfs jaloers zijn als je jouw doel wél hebt behaald. Ik denk dat veel mensen het zouden willen, maar niet consistent genoeg zijn hierin. Dus mijn tip zou zijn om dat juist wél te zijn. Dan bereik je het meest.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro‘s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties