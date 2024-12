Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je beter geen kaliumtabletten kunt slikken

Vermoeidheid, een hoge bloeddruk, zwakke blaas of pijnlijke spieren. Wie een tekort aan kalium heeft, kan last krijgen van dit soort klachten. Om dat tegen te gaan, slikken mensen soms kaliumtabletten. Maar deze supplementen kun je voortaan beter links laten liggen.

Daar waarschuwt de Britse National Health Service (NHS) voor in een nieuw rapport. Een tekort aan kalium aanvullen met supplementen is volgens NHS niet verstandig. Het mineraal zit namelijk al van nature en een heleboel soorten voedsel, zoals groenten, fruit, aardappelen, vis, noten en brood. Het slikken van supplementen is volgens de organisatie dan ook niet nodig en kan zelfs leiden tot een overschot aan kalium.

3500 milligram kalium per dag

In een nieuw rapport meldt de organisatie dat je idealiter je dagelijkse behoefte aan kalium uit voeding haalt. Gemiddeld heb je zo’n 3500 milligram per dag nodig. Omdat het mineraal in veel verschillende voedingsbronnen zit, is het niet moeilijk om er voldoende van binnen te krijgen. Toch worden de supplementen volgens de NHS regelmatig geslikt, vooral in de winter.

Dat kun je dus beter niet doen, waarschuwt de organisatie. Een overschot aan kalium kan namelijk vervelende gevolgen hebben. Vooral voor oudere mensen is een overschot ongezond. Dat heeft te maken met het orgaan dat kalium opneemt: de nieren. Hoe ouder iemand is, hoe minder goed de nieren werken.

Overschot kan leiden tot levensgevaarlijke situaties

Een kaliumoverschot kan leiden tot een opgeblazen gevoel en diarree, meldt de NHS in het rapport. En een flinke overdosis kan zelfs leiden tot levensgevaarlijke situaties. Te veel kalium kan namelijk het hart aantasten, met een hartaanval tot gevolg.

Laat de supplementen daarom beter links liggen, waarschuwt de organisatie. Tenzij je de tabletten op advies van de huisarts slikt, is er geen reden om je dagelijkse hoeveelheid kalium aan te vullen met supplementen. „Volwassenen tussen de 19 en 64 jaar oud hebben 3500 milligram kalium per dag nodig. Dat is makkelijk haalbaar door een mix van gezonde voedingsmiddelen te eten.”

