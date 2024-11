Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeven telefoon-verslaafde jongeren mogen hun smartphone een week niet zien: ‘Maar zonder kan ik niet leven’

Vraag je aan jongeren of zij verslaafd zijn aan hun smartphone, dan antwoorden 62 van de 100 ‘gasten’ zonder blikken of blozen met ja. Tijdslurpende smartphones waar je ogen continu naartoe trekken: we schamen ons niet meer als daarbij een verslaving om de hoek komt kijken. Beter dan alcohol, drugs, lachgas of gokken, zou je zeggen. Maar is het ook wel zo gezond?

KRO-NCRV wijdt er een tv-serie aan, met de toepasselijke titel Schermstrijd. Je krijgt daarbij niet alleen een berg informatie, al dan niet met opgeheven vingertje, maar ook een ‘wedstrijd’ te zien. Weg met die smartphone, een hele week lang. Dat laatste triggerde Metro om alvast te gaan kijken voor televisierubriek Blik op de Buis.

De drie afleveringen van Schermstrijd kun je nu streamen via NPO Start. Vanaf 28 november zendt KRO-NCRV de reeks ook op drie donderdagen op tv uit.

Smartphone nog net niet aan de hand vastgeplakt

Heel wat ouders hebben er spijt van dat zij hun kind op jonge leeftijd al een smartphone hebben gegeven, schreef Metro eerder. Zij vrezen verslavingsgedrag bij hun kroost. De jongeren in Schermstrijd zijn wat ouder en al zo verslaafd als wat. De smartphone zit nog net niet aan hun hand vastgeplakt.

Terwijl de smartphone ons eindeloos veel mogelijkheden biedt, maakt het apparaat ons volgens deskundigen ook eenzamer, somberder en passiever. Voor Schermstrijd duikt journalist Doortje Smithuijsen daarom in onze digitale gewoontes. Zij gaat op zoek naar antwoorden op die prangende vraag waarom we massaal zo verslaafd aan de smartphone zijn geraakt. En hoe komen we daar uiteindelijk ook weer vanaf?

Challenge met (nou ja zonder) de smartphone

Maar het leukst en meest interessant aan Schermstrijd is toch wel de challenge. Smithuijsen en experts als een psycholoog, volgen zeven jongeren die ‘kampen’ met een extreem hoge dagelijkse schermtijd en dagen hen uit. Lukt het om de smartphone een week weg te leggen? Overigens begint de uitdaging pas aan het einde van de eerste aflevering, dus Metro kan er nog niets over vertellen. Verraden ook niet.

In de eerste aflevering zien we Melvin & Gio, een bevriend Snapchat-duo van Urk, artiest Younes, TikTokker Glenn en momfluencer Saskia. Zij vertellen ophartig over hoe de smartphone hun leven domineert.

📴 Mentaal welzijn in Druk! Schermstrijd is een onderdeel van het journalistieke dossier Druk! van KRO-NCRV. In dit dossier staat mentaal welzijn van jongeren centraal, omdat de mentale gezondheid van de jeugd verslechtert. Studie en de samenleving als geheel eisen steeds meer, maar dat geldt net zozeer voor druk die wordt ervaren door social media die op de smartphone continu om aandacht vragen. Je kunt zelf checken hoe ‘het er met jou voor staat’: kijk dan op de checkers-tool van het dossier.

Schermtijd dertien uur op één dag is ‘best wel veel’

„Mijn schermtijd was maandag dertien uur”, zegt een meisje tijdens een straatinterview. Ze vindt het ‘best wel veel’. Haar dag heeft verder dus nog elf uurtjes, inclusief slaap, over. Een jongen: „Ik ben een junk, hongerig op zoek naar z’n volgende shot.” Hij heeft het dan over smartphone-aandacht. Je kent het vast: in gesprek zijn met iemand die jou niet aankijkt, maar op zijn of haar telefoon blijft turen. Bezoekers van een (pop)festival die continu op hun mobiel staren in plaats van naar een podium waar iemand keihard z’n best staat te doen. Dat getuur en gestaar mag in Schermstrijd dus een hele week lang niet meer.

„Oh wow…”, weet Saskia de momfluencer alleen maar uit te brengen als zij de challenge te horen krijgt. De alleenstaande moeder van een dochter heeft zo’n zeven uur schermtijd per dag. Ze werkt vier dagen per week voor een auto-importeur en post voor andere moeders dingen als vakantiespulletjes. Als Saskia wakker wordt gaat ze douchen. Het mobieltje gaat dan mee om, zo goed en kwaad als dat met al het water gaat, haar meldingen te checken.

‘Dan een dag niet eten’

De snapchatters van Urk kunnen ook niet zonder. Melvin vindt dat je toch geen andere dingen in het leven mist. „Door alles op de smartphone ben je er ook bij.” Gio stelt dat hij „zonder zijn telefoon eigenlijk niet kan leven.” Als hij voor de keuze wordt gesteld om een dag niet te eten of een dag zonder zijn smartphone door te brengen, dan kiest hij zonder nadenken voor niet eten. Zonder ‘dat ding’ in zijn hand heeft hij geen idee hoe hij zijn dag zou invullen.

Artiest Younes merkt dat hij in de muziekindustrie tegenwoordig niet meer hoeft aan te komen met ‘dat hij nieuwe muziek heeft’. Nee, men wil horen hoeveel volgers en likes hij heeft. Younes probeerde al eens een week zonder smartphone door te brengen. Tekenend: „Weet je hóe lang een rood stoplicht dan duurt?” Benieuwd wie de uitdaging allemaal aangaan. Ze kunnen namelijk ook ‘nee’ zeggen…

Aantal blikken uit 5: 3,5

Bovenstaande klinkt nogal treurig. Maar goed, we leven wel in het jaar 2024. Op naar die challenge in aflevering 2, hoewel meteen duidelijk is dat dit verslavings-onderwerp prima is uitgewerkt.

