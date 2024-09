Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hardlopen in de regen: uitstellen of juist gaan?

Ja, wie naar buiten kijkt ziet het meteen: de herfst is daadwerkelijk begonnen. Terwijl de regen met bakken uit de lucht komt, vraag jij je misschien af: stel je het hardlopen uit tot het droog is, of trek je juist je hardloopschoenen aan en ga je de deur uit?

Het kan verleidelijk zijn om lekker binnen te blijven en de regen als een excuus te gebruiken, maar rennen in de regen heeft juist ook zijn voordelen.

Meer zuurstof in de lucht

Een van die voordelen is dat er tijdens regenbuien extra zuurstof in de lucht zit. Dit merk je direct tijdens het hardlopen. Denk maar eens aan hoe zwaar het kan zijn om een rondje te rennen tijdens een benauwde zomerdag.

Wie weleens in de regen heeft gerend, weet dat dit heel anders aanvoelt. Je spieren krijgen namelijk meer zuurstof, wat ervoor zorgt dat je soepeler en soms zelfs sneller loopt.

Hardlopen goed voor je mentale gezondheid

Dat rennen niet alleen goed is voor je fysieke gezondheid, maar ook voor je mentale gezondheid, is al langer bekend. Maar rennen in de regen heeft nóg een extra mentaal voordeel: het biedt namelijk een kans om om te leren gaan met minder goed weer.

Het vergt soms wat motivatie om de deur uit te gaan, maar eenmaal onderweg geeft het je ongetwijfeld een kick. Je laat zien dat je doorzet, zelfs als de omstandigheden niet meewerken. Het begin is het lastigst, maar denk vooral aan die warme douche en dat voldane gevoel als je thuiskomt.

Warme douche

Zodra je thuiskomt, is het slim om direct je natte kleding uit te trekken en onder een warme douche te springen. Zo voorkom je dat je afkoelt en stramme spieren krijgt. Daarna kun je genieten van de beloning waar je tijdens je hele run al naar uitkeek: dat kopje thee of koffie en misschien wel een lekker stuk chocola.

