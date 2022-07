Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mannen tussen de 31 en 50 zitten nu al op hun maximale ‘jaartax’ aan zout

Misschien is het je even ontgaan, maar vandaag is het Zoutmax-dag. Op zo’n nationale dag wordt altijd wel een onderzoek gedeeld en dat is ook vandaag het geval. Een onderzoek over het gebruik van zout.

En wat blijkt: voedselwaakhond foodwatch heeft berekend dat Nederlandse mannen tussen 31 en 50 jaar op 14 juli al hun maximale hoeveelheid zout binnen hebben gekregen voor een heel jaar. Dit betekent dat elke gram zout die ze gemiddeld vanaf morgen tot het eind van 2022 innemen, nog vijf maanden dus, te veel is. Je kunt het aan je lichaam ook merken trouwens, als je te veel zout binnenkrijgt.

Verschillende adviezen over zout

Mannen in genoemde leeftijdsgroep hebben volgens het RIVM een inname van 9,4 gram per dag. Dat is een heel ander getal dan dat Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deelt. WHO adviseert een maximum van 5 gram zout per dag.

Opmerkelijk is het grote verschil in de inname tussen mannen en vrouwen in Nederland, vooral onder volwassenen. De gemiddelde inname van vrouwen ligt voor dezelfde leeftijdsgroep bijvoorbeeld op 6,8 gram per dag. En dat terwijl mannen vaker lijden aan hart- en vaatziekten.

Minder zout eten wordt ons lastig gemaakt. Net zoals foodwatch al eerder uitlichtte op de Suikermaxdag, zijn vooral de verwerkte producten waar zout al aan is toegevoegd de boosdoener. Van de 9,4 gram per dag die mannen innemen, komt 83 procent uit voedingsmiddelen en wordt 17 procent thuis zelf toegevoegd. Dit is dan ook het grote probleem volgens de voedselwaakhond. Het meeste zout dat we eten wordt door fabrikanten toegevoegd, bijvoorbeeld om de smaak of houdbaarheid van producten te veranderen. De grootste bronnen van zout in ons dieet zijn in de eerste plaats brood en graanproducten (26 procent), daarna vleesproducten (20 procent), en als derde zuivel (17 procent).

Beschuldiging: slinkse marketing met zoutbommen

„Voedselproducenten zijn zeker op de hoogte van de gevolgen die de grote hoeveelheden zout in hun producten aanrichten”, meldt foodwatch. „Maar ze doen weinig aan de zoutvermindering van producten om onze gezondheid te verbeteren. In tegendeel, ze maken juist gebruik van slinkse marketing om ons nóg meer van deze producten te verkopen. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van een stereotype beeld dat vlees eten traditioneel ‘mannelijk’ is, om het bij mannen aan te smeren. Dit terwijl vlees de voedselgroep is die als tweede grootste bijdraagt aan zoutinname. Bedrijven richten zich dus bewust op mannen met reclames van zoutbommen. Vandaag posten wij op onze website een aantal producten met schokkende hoeveelheden zout en voorbeelden van dit soort stereotype marketing.”

Met de (vierde) Zout-maxdag wil voedselwaakhond foodwatch aandacht vragen voor de overconsumptie van zout in Nederland. „Alle leeftijdsgroepen hebben hun Zout-maxdag eerder in het jaar liggen dan zou moeten, waarbij mannen veel eerder in het jaar dan vrouwen. De eerste Zoutmaxdag voor vrouwen is voor meisjes van 4-8 jaar (11 september).

Veranderen die dagen eigenlijk iets? Nee. Twee jaar geleden was de Zout-maxdag al op 13 juli, een dag eerder dus. Het onderzoek dat toen rondging: ‘Mannen tussen de 31 en 50 jaar…‘