Hierover liegen mensen op hun cv

Een leugentje om bestwil op je cv, moet kunnen toch? Een deel van de Nederlanders is het daar in ieder geval mee eens. En waar ze dan vooral over liegen? Hun werkervaring.

Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar wil je liever niet liegen op je cv (valt ook niet aan te raden)? Dan hebben we wat tips voor je: bijvoorbeeld vragen die je moet vermijden aan het einde van je sollicitatiegesprek, tips waardoor je brief bovenop de stapel belandt en de beste tijd om te solliciteren.

Mensen liegen op cv vooral over werkervaring

Eén op de acht Nederlanders vindt het geen probleem om op hun cv te liegen. Dat betekent dus alsnog dat meer mensen de waarheid vertellen, maar alsnog leverde het onderzoek van Validata wel wat interessante inzichten op. Zo liegt ruim een derde op hun cv over hun werkervaring. Zo kunnen ze banen erbij verzinnen, een paar maanden aan een baan plakken of zichzelf taken toeschrijven die helemaal niet onder hun verantwoordelijkheid vielen.

33 procent liegt over hun privé-interesses en vaardigheden, waarschijnlijk zodat ze beter bij de baan of het bedrijf passen. Verder liegen mensen op hun cv over:

Vaardigheden – 33 procent

Lengte van vorige banen – 21 procent

Zakelijke interesses – 18 procent

Opleidingen – 16 procent

Lengte van studie(s) – 13 procent

Vorige werkgevers – 12 procent

Persoonlijke gegevens (leeftijd of woonplaats) – 5 procent

Hun naam – 4 procent

Mannen blijken wel vaker te liegen op hun cv dan vrouwen en ook blijkt dat jonge mensen het vaakst liegen op hun cv. 20 procent van de 18- tot 24-jarigen doet dat weleens, onder 25- tot 34-jarigen is dat 13 procent en bij 65- tot 70-jarigen is dat 7 procent. Wist je trouwens dat er een bepaalde leeftijd is vanaf waar je minder snel wordt aangenomen?

De Managing Director van Validate, Harm Voogt, vindt het niet verrassend dat mensen aangeven soms te liegen op hun cv. „Bedrijven zijn vaak goed van vertrouwen en verwachten niet dat sollicitanten tegen hen liegen. Door onvoldoende onderzoek te doen naar (nieuwe) werknemers komen er mensen in posities die daar niet altijd voor opgeleid zijn, of niet vertrouwd kunnen worden met gevoelige informatie. Deze cijfers onderstrepen de noodzaak voor werkgevers om niet alleen te vertrouwen op cv’s, maar ook aanvullende screeningmethodes in te zetten, zoals achtergrondcontroles en referentiechecks.”

