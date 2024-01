Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dermatologen bezorgd over gebruik van crèmes bij kinderen door TikTok

Dermatologen maken zich zorgen over jonge kinderen die volop in de weer met dagcrème, serums en olie zijn. Een Britse vakorganisatie, die onder meer onderzoek doet naar huidproblemen, heeft zelfs de BBC gewaarschuwd voor huidproblemen die niet meer zijn terug te draaien.

Veel huidproducten bevatten namelijk potentieel schadelijke ingrediënten die alleen voor volwassenen bedoeld zijn, zoals exfoliërende zuren. Deze kunnen allergieën of eczeem veroorzaken bij jonge kinderen.

10-jarige kinderen

Op het TikTok-account van onder andere Kim Kardashian zijn genoeg video’s te vinden van haar 10-jarige dochter die nieuwe huidproducten test. Zo gebruikt de 10-jarige onder andere een huidproduct van merk Drunk Elephant, van maar liefst 70 euro per potje.

Met zijn felgekleurde verpakking en cartoondierlogo is Drunk Elephant een van de merken die het vaakst voorkomt in de online huidverzorgingscontent van influencers voor volwassenen en kinderen. Mede dankzij de leuke, kleurrijke verpakking valt het merk goed in de smaak bij jonge kinderen.

Maar veel van de bestsellers bevatten exfoliatoren zoals alfa- en bèta-hydroxyzuren en vitamine A-derivaat retinol. Deze ingrediënten zijn goed voor een volwassenhuid, maar zeker nog niet voor een kinderhuid, zo waarschuwt de Britse omroep. „Hun huid heeft deze ingrediënten nog niet helemaal nodig”, benadrukt Tiffany Masterson, de vrouw achter het merk.

Ook in Nederland

Het vroeg beginnen met huidproducten is niet enkel een Brits fenomeen, maar gebeurt ook al in Nederland. Vorige week uitte dermatoloog Kirsten Vogelaar in het NOS Jeugdjournaal ook haar zorgen over dat kinderen te veel van dit soort producten gebruiken. „In het algemeen is het fijn dat er aandacht is voor de gezonde huid, alleen dit is wel wat veel. Je ziet dat het ook een averechts effect kan hebben. Dat kinderen juist extra puistjes krijgen of irritatie.”

Volgens Vogelaar kunnen kinderen „best wel wat” op hun gezicht smeren, zoals zonnebrandcrème in de zomer en een hydraterende crème in de winter, maar een volledige skincare-routine hoeft echt nog niet.

