Wat zegt je lichaamstemperatuur over je algehele gezondheid?

Zijn we ziek? Hebben we stress of is er toch iets anders aan de hand? Onze lichaamstemperatuur vertelt een hoop over onze algehele gezondheid. Maar wat gebeurt er nu in dat lichaam als je temperatuur omlaag of om omhoog gaat?

Sommige mensen hebben het nu eenmaal altijd koud, terwijl anderen veel sneller zweten. Vorige maand werd bekend dat de ‘gemiddelde’ lichaamstemperatuur van 37 graden inmiddels achterhaald is. Recent wetenschappelijk onderzoek, waarover The New York Times schreef, toont namelijk aan dat lichaamstemperatuur per persoon verschilt. En deze door de jaren heen lager is geworden.

Nieuw onderzoek naar gemiddelde lichaamstemperatuur

Volgens onderzoeker Julie Parsonnet hangt de lichaamstemperatuur af van persoonlijke factoren en situatie. Onder meer leeftijd, geslacht, gewicht, lengte, buitentemperatuur en inspanning spelen daarin een rol. Ook kan onze lichaamstemperatuur fluctueren op een dag.

De Duitse arts Carl Wunderlich besloot 150 jaar geleden dat 37 graden een gezonde lichaamstemperatuur is. Maar het nieuwe onderzoek toont aan dat een temperatuur van 36,6 graden gemiddeld is. Redenen daarvoor kunnen veranderde meetmethodes of een verbeterde gezondheidstoestand zijn.

Temperatuursverschillen

Bij een temperatuur van boven de 38 graden, spreken we van koorts. Maar aan de hand van de nieuwste onderzoeksresultaten klopt dat ook niet meer precies. De ‘koortsgrens’ zou tegenwoordig ook lager kunnen liggen en verschilt bovendien per persoon.

Maar om een indicatie te geven, zetten we de verschillen in lichaamstemperatuur eens op een rijtje. Arts en docent Juf Daniëlle, legde daarover eerder ook al het een en ander uit.

Een gezonde lichaamstemperatuur ligt ergens tussen de 35,5 en 37,5 °C

Bij een temperatuur van 37,5 en 38 °C spreken we van verhoging

Bij een lichaamstemperatuur boven de 38 °C spreken we van koorts

Onderkoeling tot onder de 32 °C wordt gevaarlijk

Wat is koorts precies? Koorts is het afweermechanisme van je lichaam om bacteriën en virussen te vernietigen. De temperatuurregelaar in de hersenen (hypothalamus) krijgt dan een seintje. De hersenen sturen weer zenuwimpulsen naar de miljoenen zweetklieren in jouw lichaam. Daardoor ga je zweten. Zweet verdampt op de huid waardoor je afkoelt, door zweten kun je hitte kwijt. Zo kan je lichaamstemperatuur weer zakken. Koorts is een natuurlijke reactie in de strijd tegen bacteriën, ontstekingen en virussen, bijvoorbeeld bij griep. Bij hogere temperatuur gedijen virussen en bacteriën minder goed. De ziekteverwekkers worden daarmee dus getemperd. Wanneer je bij koorts de huisarts moet inschakelen? Als de koorts langer dan 4 dagen aanhoudt en hoger is dan 39,5°C

Bij sufheid

Als je uitgedroogd raakt

Bij een stijve nek

Bij benauwdheid

Bij braken

Bij diarree

Als de temperatuur daalde, maar later opnieuw stijgt. Dit is vaak een teken van nieuw ontwikkelde infectie

Bij kinderen jonger dan 3 maanden of koortsstuipen

Als je in de tropen bent geweest

Meer redenen voor verschil in lichaamstemperatuur

Maar er zijn meer redenen waarom je lichaamstemperatuur kan stijgen of dalen. We sommen ze voor je op:

1. Ovulatie

In de menstruatiecyclus van een vrouw stijgt de basale lichaamstemperatuur na de ovulatie. Dit kan 0,2 tot 0,5 graden hoger zijn en dit blijft zo tot de menstruatie. Tijdens de menstruatie zakt de temperatuur weer naar het ‘normale niveau’

2. Gewicht

Bij overgewicht is de temperatuur vaak hoger, bij ondergewicht is de temperatuur vaak lager.

3. Leeftijd

Jongere mensen hebben gemiddeld een hogere temperatuur. Dit komt omdat ons vermogen om onze temperatuur te reguleren afneemt met de leeftijd.

4. Stress

Bij stress stijgt je hartslag, verhoogt je bloeddruk, versnelt je adem en spannen je spieren aan. Je lichaam zet zich schrap voor een strijd met een bedreiging. Daarom kan ook je lichaamstemperatuur stijgen bij stress.

5. Alcohol

Alcohol is ook een factor die de temperatuur kan veranderen. Als iemand drinkt, kan het de temperatuur verhogen of verlagen.

6. Sporten

Sport of beweging kan de lichaamstemperatuur verhogen.

7. Tijd

Onze lichaamstemperatuur is in de ochtend lager en stijgt gedurende de dag. Ook is onze lichaamstemperatuur in de winter iets hoger dan in de zomer.

Onderkoeling

Mocht jouw temperatuur onder de 35 graden zakken, is er sprake van onderkoeling. Symptomen van onderkoeling zijn rillen, een langzame ademhaling, onduidelijke spraak, zwakke pols, slechte coördinatie, weinig energie, verwardheid, verlies van bewustzijn en een koude en rode huid.

Sommige zaken verhogen de kans op onderkoeling. Bijvoorbeeld alcohol- of drugsgebruik, hypothyreoïdie (traagwerkende schildklier), anorexia, sepsis (ernstige infectie), zenuwschade, ondervoeding, geneesmiddelen zoals antidepressiva, antipsychotica of sedativa en anesthesie.

Lichaamstemperatuur en je gezondheid

Ons lichaam is behoorlijk pienter. Hebben we het warm, dan gaan we zweten en koelen we af. En hebben we koud, dan gaan we rillen en warmen we op. Maar onze lichaamstemperatuur zegt veel over onze algehele gezondheid. Daarom is het raadzaam om ernaar te luisteren.

