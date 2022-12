Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek wijst uit hoeveel beweging je nodig hebt om de hele dag zitten te compenseren

Vanuit huis werken of op kantoor zitten vergt weinig lichamelijke inspanning vanwege het vele zitten op een bureaustoel. Maar het aanpakken van onze steeds meer zittende levensstijl kost eigenlijk niet zoveel moeite als je denkt.

Wetenschappers hebben berekend hoeveel lichaamsbeweging je moet hebben om het zitten van de hele dag te compenseren, schrijven onze collega’s van Metro UK. De gegevens komen uit een studie waarin negen eerdere studies werden geanalyseerd van 44.370 mensen die allemaal een fitnesstracker droegen.

Hele dag zitten compenseren

Uit het onderzoek blijkt dat tot 40 minuten ‘matige tot zware lichamelijke activiteit’ per dag voldoende is. Het risico op overlijden bij degenen met een meer zittende levensstijl nam toe naarmate de tijd die werd besteed aan matige tot krachtige lichamelijke activiteit afnam. Bij personen die ongeveer 30 á 40 minuten matige tot krachtige fysieke activiteit verrichten, verschilt de associatie tussen een hoge ‘zittende’ tijd en het risico van overlijden dus niet significant van die met een lage hoeveelheid zittende tijd, verklaarden de onderzoekers in hun studie.

Tot 40 minuten aan matige tot krachtige fysieke activiteit per dag is ongeveer de juiste hoeveelheid om 10 uur stilzitten te compenseren en de gezondheid te vergroten, aldus het onderzoek. Hoewel elke hoeveelheid aan beweging of zelfs gewoon opstaan tot op zekere hoogte helpt.

Klein beginnen

De bevindingen uit het onderzoek op basis van fitnesstrackers is in grote lijnen in overeenstemming met de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, die 150-300 minuten matige intensiteit of 75-150 minuten krachtige fysieke activiteit per week aanbevelen om sedentair gedrag tegen te gaan.

Zo kun je bijvoorbeeld beginnen met de trap oplopen in plaats van de lift te nemen, spelende activiteiten met je kinderen of huisdieren ondernemen, deelnemen aan yoga of dansen, huishoudelijk werk doen, wandelen of fietsen om actiever te worden en klein te beginnen.