Last van een trillend ooglid? Hier komt dat door en zo kom je er vanaf

Een trilend ooglid kan behoorlijk irritant zijn. Hoewel het vaak vanzelf verdwijnt, kunnen ook onderliggende oorzaken een rol spelen. En kun je zo’n trillend oog ook verhelpen?

Onze ogen zeggen veel over onze gezondheid. Ze kunnen zelfs voorspellen hoe groot de kans op sterfte is, blijkt uit onderzoek. Zo’n trillend ooglid is een spasme van de ooglidspieren. Een verschijnsel dat in de meeste gevallen onschuldig is, vertellen verschillende oogartsen tegen Amerikaanse Popsugar en wordt ook op het gezondheidsplatform Healthline aangekaart.

Zeldzame gevallen trillend ooglid

In zeer zeldzame gevallen kan een trillend ooglid een vroeg waarschuwingssignaal zijn voor een chronische bewegingsstoornis. Dit is vooral aan de orde als de spasmen gepaard gaan met andere gezichtstics of oncontroleerbare bewegingen. De oogartsen noemen drie verschillende vormen van trillende oogleden op:

1. Myokymie (in de meeste gevallen)

Hierbij gaat het vooral om een trillend onderste ooglid. Dit komt vrij vaak voor en is zelden een teken van een ernstig probleem. Dit wordt vaak veroorzaakt door omgevingsfactoren en verdwijnt bij rust.

2. Goedaardige essentiële blefarospasme

Chronische oogtrillingen kunnen een teken zijn van blefarospasme. Oftewel een bewegingsstoornis die op beide ogen kan uitwerken. Bij vrouwen komt dit vaker voor dan bij mannen. Meestal bij leeftijden tussen de 50 en 70 jaar kan dit zich voordoen en met de jaren kan het erger worden. Waardoor ook wazig zicht, gevoeligheid voor licht of meer spasmes in het gezicht kunnen ontstaan.

3. Hemifaciale spasmen

Mochten de trillingen alleen effect hebben op één oog, dan kan het om Hemifaciale spasmen gaan. een neuromusculaire aandoening die meestal wordt veroorzaakt doordat een bloedvat overmatige druk uitoefent op een van uw gezichtszenuwen.

Maar deze spasmen kunnen steeds erger worden en ook op meerdere plekken in het gezicht effect hebben. Volgens het National Institute of Neurological Disorders en Stroke komt dit vaker bij vrouwen en Aziatische mensen voor.

Meest voorkomende redenen achter trillend ooglid

Maar niet iedereen met een trillend ooglid heeft een aandoening of bewegingsstoornis. In de meeste gevallen zijn andere oorzaken aan de orde. De oogartsen, wetenschappelijke onderzoeken en BBC Science Focus concludeerden de volgende meest voorkomende redenen:

Vermoeidheid of weinig slaap

Stress of angst

Sporten

(veel) schermgebruik

Cafeïne

Magnesiumtekort

En er kunnen nog meer triggers zijn:

Oogirritatie, spanning of slijtage van het hoornvlies

Droge ogen

Wind, felle lichte of stoffen in de lucht

Alcohol

Roken

Medicatie, zoals topiramaat (epilepsie) , clozapine (anti-psychotisch) en flunarizine (migraine)

Gevoeligheid voor licht

Uveïtis (zwelling van de middelste laag van uw oog)

Blefaritis (ontsteking van uw ooglid)

Conjunctivitis (ontstoken oog)

Migraine

Chronische trillingen?

Mocht je toch chronische ooglidtrillingen hebben? Dan kan er een onderliggende aandoening aan de orde zijn. Het is dan raadzaam om een dokter in te schakelen. Onder meer Parkinson, Tourettes, MS of andere neurologische aandoeningen kunnen voor spasmes in het gezicht zorgen.

Ook wordt aangeraden bij de volgende klachten eveneens een dokter in te schakelen.

Als jouw oog rood of gezwollen is of ongewone afscheiding heeft

Het bovenste ooglid hangt

Het ooglid gaat helemaal dicht als je een trillend ooglid hebt

Het ooglid blijft wekenlang trillen

Het trillen heeft ook effect op andere delen van jouw gezicht.

Hoe kom je er vanaf?

De meeste oogspasmes moeten met een paar dagen verdwijnen zonder al te veel moeite. Mocht dit niet het geval zijn? Dan kun je kijken of je jouw cafeïne-consumptie kunt verminderen, je slaap kunt verbeteren, oogdruppels toedienen of je kunt een warm compres (niet heet!) op het trillend ooglid aanbrengen.

Reacties