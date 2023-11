Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bepaal je eigen ritme met de dancefloor-ready BACARDÍ x Filling Pieces kledingcollectie

Van festivals en muziek tot mode of kunst. Iedereen heeft wel iets waardoor zijn of haar hart sneller gaat kloppen. Maar wat ‘beweegt’ jou om je ware zelf te zijn en je eigen ritme te volgen?

De opties tot zelfexpressie zijn eindeloos, vindt BACARDÍ. Het drankmerk moedigt je aan om op verschillende manieren een stukje van je persoonlijkheid en creativiteit te onthullen. Op welke manier je dat zou kunnen doen? Door bijvoorbeeld kledingstukken te dragen die jouw unieke gevoel voor stijl onderstrepen.

Een samenwerking met modemerk Filling Pieces komt dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. Naast de gezamenlijke passie voor muziek en streetwear, willen beide merken mensen samenbrengen. Met het bundelen van de krachten is er een 10-delige dancefloor-ready kledingcollectie ontwikkeld.

De collectie heeft als doel je vrij te voelen om te bewegen. Het pronkstuk van deze iconische en moderne collectie? Dat moet wel de limited-edition sneaker zijn. ‘’Met deze schoen ben je klaar om te dansen en jezelf te uiten’’, vertelt Brand Director Robin de Bruijn van BACARDÍ. Wij zijn nieuwsgierig geworden en stellen hem daar graag een aantal vragen over!

Robin, je vertelt over de vrijheid om jezelf te zijn. Waarom is zelfexpressie zo belangrijk voor BACARDÍ?

‘’Zelfexpressie is één van de kernwaarden van de BACARDÍ merkidentiteit. We willen iedereen aanmoedigen om to ‘Do What Moves You’, omdat we geloven dat individualiteit en de vrijheid om jezelf te zijn essentieel zijn in de wereld van vandaag. En waar kan dit beter dan op de dansvloer? Het is dan ook geen toeval dat we de samenwerking hebben gelanceerd op Lowlands in de Hacienda, oftewel CASA BACARDÍ, de stage die bekendstaat om de Latijns-Caribische klanken.

Jullie laten je dus graag zien tijdens evenementen en festivals. Waarom kiezen jullie daarvoor?

‘’Door aan evenementen als Lowlands en Paaspop mee te doen, willen we verbinding maken met het publiek. Maar vooral ook mensen met elkaar verbinden. Daarom hebben we ervoor gekozen om het hoogtepunt van de samenwerking met Filling Pieces te vieren tijdens een van de grootste dance-evenementen ter wereld, Amsterdam Dance Event. Een mooier moment wat in het teken staat van verbinden en jezelf zijn, is er eigenlijk niet.

Een succesvolle samenwerking dus. Staat er nog meer op de planning?

‘’De reacties op de samenwerking tijdens het ADE waren overweldigend. Mensen waardeerden de creativiteit en authenticiteit achter deze samenwerking. Het was hartverwarmend om te zien hoe tijdens ADE alles samenkwam: de lancering van de collectie, samenwerkingen met artiesten, de mix van elektronische beats, The Sound of Rum en natuurlijk ook de BACARDÍ speakeasy bar, verborgen in de Filling Pieces store. Daar serveerden we de lekkerste BACARDÍ-cocktails. We werken momenteel aan nieuwe ambitieuze plannen voor volgend jaar, waarin muziek, verbinding en zelfexpressie belangrijke onderwerpen blijven. We gaan elkaar dus ongetwijfeld weer tegenkomen op de dansvloer!’’

Geen 18, geen alcohol.