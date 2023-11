Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leren door te doen: bij deze studies kan het

Wellicht kriebelt het al een tijdje om iets anders te gaan doen. Een nieuwe stap in je carrière kan spannend zijn, maar geeft vaak ook behoorlijk wat voldoening. Heb je al eens nagedacht over de volgende move of een carrière in tech?

Neem de touwtjes in handen en geef je eigen loopbaan weer vorm. Ga jij liever meteen aan de slag en skip je vaak het lezen van een gebruiksaanwijzing? Dan sluiten de praktijkgerichte lessen van tech-opleider Ironhack waarschijnlijk heel goed aan op jouw wensen. Dankzij ‘learn by doing’ maak jij de relevante vaardigheden snel eigen.

Het onderwijs van Ironhack is toegankelijk voor iedereen. En de groeiende vraag naar technisch talent in ons land maakt het aantrekkelijk om bij te leren en te kiezen voor een toekomstbestendige carrière. Zo kun je bij Ironhack meer kennis opdoen op het gebied van programmeren, UX/UI design, data analytics of cybersecurity. Droom jij van een succesvolle loopbaan in tech? In Nederland gingen afgestudeerden al aan de slag bij gerenommeerde bedrijven als Samsung, Adyen, Philips, Mendix en IBM. Daarnaast werkt Ironhack nauw samen met diverse grote gemeenten. Denk daarbij aan Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Tech bootcamp

Maar ik heb toch helemaal geen tijd? Of ben ik niet te oud? Die vlieger gaat bij Ironhack niet op. Het is immers nooit te laat om een carrière in tech te starten. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van de intensieve en praktijkgerichte programma’s. Een snelkookpan voor het ontwikkelen van technische vaardigheden, zo kun je de bootcamps in het teken van ‘learn by doing’ wel noemen. Loopbaan heroriënteren of snelle toegang tot de tech-arbeidsmarkt? Dan is de bootcampopleiding zeker iets voor jou. Binnen enkele maanden ben jij klaar voor een carrière in de tech-sector.

Nog niet helemaal zeker welke tech-baan het beste bij je past? Doe de jobquiz en ontdek binnen 4 minuten de beste match.

Jubileumjaar

Ironhack is al 10 jaar een autoriteit in het tech-onderwijs, waaronder 5 jaar in Nederland. Er zijn in totaal tien campussen. Een daarvan vind je in Amsterdam. 12.000 Ironhackers gingen je al voor. Een baan in tech niets voor vrouwen? Dat is toch echt een denkfout. 1.500 dames rondden de opleiding met succes af.