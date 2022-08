Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 tekenen dat je werk-privébalans ver te zoeken is

Iedereen heeft weleens een drukkere periode op werk als er bijvoorbeeld een belangrijke deadline aankomt. Maar wanneer druk eerder de regel dan de uitzondering is, is de kans heel groot dat je werk-privébalans ver te zoeken is.

Dit zijn 7 tekenen dat je werk en privé weer wat meer in balans moet krijgen.

Tekenen werk-privébalans afwezig

Zeker wanneer je er veel of ze zelfs allemaal herkent, ben je eigenlijk te veel met werk bezig en te weinig met privé.

1. Je werkt meer dan je misschien doorhebt

Die ene taak nog even snel afronden in de avond. Even die mailtjes beantwoorden in het weekend. En gewoon reageren op de groepschat van werk terwijl je eigenlijk vakantie hebt. Wat maken die twee minuten nou uit? Maar die twee minuten worden er vier, daarna zes en voordat je het weet werk je steeds meer in je vrije tijd.

Is dit bij jou het geval? Zorg dan dat je de grens tussen privé en werk weer scherper krijgt en spreek met jezelf af dat je niet meer in de avonden en weekenden werkt. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Zorg dat je elke week een beetje minder werkt in je vrije tijd als cold turkey niet werkt.

2. Je leeft minder gezond

Wanneer je het druk hebt, is het juist goed om extra op je gezondheid te letten en je stress van je af te sporten. Maar toch gaat het in de realiteit vaak anders. Na lange dagen op werk stort je uitgeput op de bank en als je moe en futloos bent, grijp je toch eerder naar dat comfort food.

Begrijp ons niet verkeerd: er is niets mis met comfort food en je rust pakken, maar als je echt geen tijd meer vrijmaakt voor beweging en geen goede voedingsstoffen meer binnenkrijgt, kom je in een vicieuze cirkel terecht.

3. Je wordt vergeetachtig

Wanneer je dubbele afspraken gaat maken of compleet vergeet dat je nu bij de tandarts had moeten zitten, is dat een duidelijk teken dat je te veel op je bord hebt. Zoek uit waar dat aan ligt. Is het misschien omdat je te veel gepland hebt? Dan is het tijd voor een lesje ‘nee’ zeggen (hier vind je tips om vaker nee te zeggen).

Bedenk ook of services die het leven makkelijker maken iets voor jou zijn, zoals maaltijdboxen, het laten bezorgen van je boodschappen of een schoonmaker.

4. Je schiet vaker uit je slof

We zijn allemaal mensen, dus is het logisch dat je vaker chagrijnig bent en uit je slof schiet als je werk en privé uit balans zijn. Wanneer je je meer irriteert aan je partner, kinderen, familieleden of vrienden dan normaal, is het goed om je af te vragen of het niet aan jou ligt.

5. Je hebt moeite met relaxen

Wanneer je werk-privébalans ver te zoeken is, hoeft dat niet per se te komen omdat je daadwerkelijk te veel werkt. Dit kan ook ontstaan als je simpelweg te veel met werk bezig bent in je hoofd. Heb je moeite met relaxen in je vrije tijd en heb je het gevoel dat je onproductief bent als je een avondje voor de tv hangt? Dat kan een teken zijn dat jouw weegschaal te veel naar ‘werk’ helt.

6. Je sociale leven lijdt eronder

Vergis je niet: datenights met je partner, etentjes met familieleden en avonden met vrienden zijn een belangrijk onderdeel van een gebalanceerd leven. Wanneer jij je niet meer kunt herinneren wanneer de laatste datenight met je partner was, of de laatste keer dat je – niet uitgeput – van een avondje met vrienden hebt genoten, zal je je sociale leven meer prioriteit moeten geven.

7. Moeite met in slaap vallen

Heb je de laatste tijd moeite met in slaap vallen? Ook dat is een signaal dat je werk-privébalans ver te zoeken is. Je hebt gedurende de dag niet echt de tijd om na te denken over zaken. Daarom maken je hersenen overuren als je eenmaal stil in bed ligt.

Het kan helpen om een vaste routine aan te houden (zelfde tijd slapen, zelfde tijd opstaan) en activiteiten voor bed te doen die je helpen te kalmeren. Denk hierbij aan yoga, een kop hete thee en meditatie. Niets voor jou? Probeer dan 15 minuten voordat je gaat slapen alles van je af te schrijven wat in je opkomt. Vaak helpt dat relativeren. En omdat je er nu al over hebt nagedacht, hoef je niet te piekeren in bed.

The Balance Careers