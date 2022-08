Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aan deze 7 signalen kan je herkennen of je een zinktekort hebt

Een zinktekort zit waarschijnlijk niet top of mind in je hoofd wanneer je niet zo lekker voelt. Toch is het goed om eens te checken wanneer je meerdere, vage klachten hebt. Zo kan zink je weerstand verhogen, heeft het invloed op je libido en je stofwisseling. Na ijzer is zink het belangrijkste mineraal in je lichaam. Tijd om zink eens te onderzoeken.

Wat doet het voor je en als je een zinktekort hebt aan welke symptomen kun je dat opmerken?

Wat is zink?

Zink is een mineraal, net zoals ijzer en magnesium. Mineralen zijn zouten die voortkomen uit de natuur. Ze worden door planten opgenomen door de aarde of door dieren uit de natuur.

Zink is een mineraal dat je in kleine hoeveelheid, 7 mg per dag voor volwassen vrouwen en 9 mg voor volwassen mannen, nodig hebt om gezond te blijven. Daar komen we zo op terug. Je lichaam kan zelf geen mineralen aanmaken dus is het zaak dat je het via voeding of supplementen binnen krijgt, lezen we op Healthline.

Zink komt voor in voedingsmiddelen als vlees, kaas en schelpdieren. Een zinktekort komt daarom ook vaker voor bij vegetariërs en vegans.

Waar heb je zink voor nodig?

Hoewel je lichaam er niet superveel van nodig heeft, zorgt zink dat een aantal belangrijke functies in je lichaam goed blijven draaien. Zink helpt namelijk 100 enzymen hun taken uit te voeren.

Zo is zink nodig voor de opbouw van eiwitten, de groei en ontwikkeling van lichaamscellen. En is het ook belangrijk bij het genezen van wonden en voor het creëren van DNA. Niet de minste lichaamsfuncties dus. Een zinktekort heb je dus liever niet!

Herken een zinktekort aan deze 7 symptomen

Herken jij jouw lichaam in onderstaande klachten?

1. Verminderde weerstand

Heb je vaak een griep, verkoudheid of ander virus te pakken die lang blijven hangen? Wuif het niet weg, met ‘het gaat wel weer over’. Zink versterkt je immuunsysteem en zorgt dat het minder lang duurt en minder heftig is. Wanneer je een zinktekort hebt, kan je genezing dus opeens veel langer duren dan normaal.

2. Veranderd smaak- en reukvermogen

Proef je sinds kort minder goed je eten en drinken? Door een zinktekort kun je minder goed proeven en ruiken, dus dat zou een verband kunnen hebben. Ook kun je minder zin hebben in eten. Loop er daarom niet te lang mee rond en laat het checken door een arts.

3. Nachtblindheid

Dit is één van de opvallendste zinktekort-symptomen: nachtblindheid. Duurt het lang voordat je ogen gewend zijn als je in het donker gaat autorijden of wanneer je een donkere slaapkamer in stapt? Dat kan wijzen op nachtblindheid.

Dat wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine A. En zink zorgt ervoor dat het werkzame stofje in vitamine A tegen nachtblindheid zijn ding kan doen.

4. Huidafwijkingen

Heb je wondjes op je benen die opeens moeilijk genezen of meer last van acne, een ruwe of droge huid dan normaal? Een langzame wondgenezing zou kunnen wijzen op een zinktekort. Zink ondersteunt het herstellend vermogen van de huid en voedt de huid.

5. Concentratieproblemen

Onrust in je benen en weinig focus in je werk of studie? Concentratieproblemen en verminderde alertheid kunnen veel redenen hebben, maar herken jij je ook in de andere symptomen uit dit lijstje, dan is het wellicht een goed idee om eens naar de huisarts te gaan voor een bloedtest.

6. Haaruitval

Het mineraal zink staat er om bekend te zorgen voor glanzend haar, sterke nagels en een mooie huid door het versterkende effect op vitamine A.

Als je zonder duidelijke reden haaruitval hebt en witte vlekjes op je nagels, is het goed om je zink gehalte eens te checken.

7. Onverwachts gewichtsverlies

Val je opeens af zonder echt iets te veranderen in je sport- of eetgewoontes? Ook dit kan verband hebben met een zinktekort. Houd het in de gaten en als je twijfelt houd je gewicht dan eens een paar weken bij door het op te schrijven.

Herken jij je in één of meerdere symptomen en denk je dat je een zinktekort hebt? Loop er dan niet te lang mee rond, de symptomen kunnen vaag, maar erg vervelend zijn. Ga langs bij je huisarts. Hij of zij kan dit onderzoeken met een bloedtest. Better safe than sorry, daar zijn huisartsen voor.