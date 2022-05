Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel water moet je nou echt op een dag drinken?

Water is gezond, je lichaam heeft namelijk vocht nodig om te functioneren. Maar hoeveel water moet je drinken op een dag?

Het voedingscentrum adviseert om vanaf 14 jaar tussen de 1,5 en 2 liter vocht per dag te drinken. Andere onderzoeken zeggen dat een vrouw gemiddeld 2,7 liter vocht moet binnenkrijgen en een man zelfs 3,7 liter.

Geen onderzoek is juist voor jou

Eigenlijk is geen van de onderzoeken juist voor jou. Net als bij caloriebehoefte, verschilt het per lichaam flink hoeveel vocht je nodig hebt. Lichaamsgewicht, geslacht en beweging zijn slechts enkele factoren die van invloed zijn op je vochtbehoefte.

Natuurlijke signalen wanneer je (water) moet drinken

Van nature krijgen we een signaal wanneer we een vochttekort hebben: dorst. Hierdoor voorkomt ons lichaam dat we uitdrogen. Negeer je het signaal van je lichaam en drink je te weinig (water), dan kunnen symptomen als vermoeidheid, zwakke spieren, droge huid en verwardheid optreden. Drink je echt veel te weinig, dan kan je zelfs flauwvallen.

Om dit te voorkomen heb je naast de dorstprikkel nog een natuurlijke indicator: je urine. Is je urine erg donker van kleur, dan betekent dit – meestal – dat je te weinig hebt gedronken. De beste kleur voor je urine is die van citroenlimonade, net iets lichter dan bier.

Te weinig drinken is dus niet goed, maar wat als je te veel drinkt? Onze nieren kunnen zo’n 0,7 tot 1 liter water per uur verwerken. Drink je meer dan dat, dan kan je een watervergiftiging krijgen.

Hoeveel water moet ik nu echt drinken?

Zo’n 2 liter vocht per dag drinken is een goede richtlijn. Is je urine dan wat aan de donkere kant, dan kan je iets meer drinken. Het is dus onnodig om continu met een flesje water rond te lopen.

Sowieso hoef je jouw vochtbalans niet alleen met water aan te vullen. Ook dranken als koffie, thee, zuivel en sojadrink zijn goed voor je lichaam. Het voedingscentrum geeft zelfs aan: het gezondste is om af te wisselen tussen water, thee, koffie zonder suiker en zuiveldranken zoals halfvolle melk, karnemelk en yoghurtdranken of sojadrink.

Een eerder onderzoek van Menzis liet overigens zien dat half Nederland denkt te weinig water te drinken.