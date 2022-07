Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Besparen op je boodschappen? Zo kies je voor goedkope(re) én gezonde voeding

De meeste Nederlanders houden de hand steviger op de knip door inflatie, kopte de NOS afgelopen week. Het leven wordt namelijk steeds duurder. De huizenprijzen, de benzine en de boodschappen in de supermarkt al helemaal. Daarom delen we een aantal tips voor goedkope en gezonde voeding. De centen die je uitgeeft, kun je namelijk maar beter aan voeding uitgeven waar je lichaam écht iets aan heeft.

We deelden al eerder tips om te besparen op je boodschappen, maar de onderstaande tips gaan je nóg meer helpen om op de centen te letten zonder dat je daarvoor moet inleveren op de kwaliteit van je voeding. Want daar is niet alleen je portemonnee, maar ook je lichaam erg blij mee.

7 tips voor goedkope en gezonde voeding

1. Ga voor peulvruchten

Peulvruchten koop je in de supermarkt vaak in blik of glas. Het zijn goede vervangers voor een duur stukje vlees of vis, want ze bevatten veel eiwit, veel vezels, ijzer en andere nuttige voedingsstoffen. Daarom geldt het advies van het Voedingscentrum om elke week peulvruchten te eten. Voorbeelden van peulvruchten zijn linzen, bruine, witte en zwarte bonen, kikkererwten, spliterwten en kidneybonen.

Rode linzen zijn bijvoorbeeld een bron van koolhydraten en eiwitten. Daarnaast bevatten ze ook nog eens vitamines (zoals B1 en B6, beiden belangrijk voor voldoende energie) en mineralen als zink, ijzer en magnesium. Tip: koop gedroogde linzen. Deze zijn in verhouding vaak dubbel zo goedkoop als linzen uit blik.

2. Kies de buitenbeentjes

Niet alle groenten- en fruitsoorten zijn bij het oogsten even mooi. Vaak vind je deze iets minder mooie (maar nog steeds lekkere) groenten- en fruitsoorten voor een kleiner prijsje in het schap als ‘buitenbeentje’. Het gaat hierbij om kromme komkommers, kleinere paprika’s of appels die niet door de keuring zijn gekomen. Het scheelt misschien niet altijd veel, maar alle beetjes helpen.

3. Diepvriesgroenten

Wist je dat diepvriesgroenten net zo gezond zijn als verse groenten? „Ze zijn even gezond omdat bij het bevroren product de verse groenten direct na de oogst worden ingevroren. Vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen blijven hierdoor behouden”, vertelde voedingsdeskundige Camella Bot in een eerder artikel op Metro.

En dat is goed om te weten, want in verhouding zijn diepvriesgroenten vaak goedkoper dan verse groenten en zelfs groenten uit pot of blik. Daarnaast bederven verse groenten sneller, waardoor ze eerder in de prullenbak belanden. Zonde, helemaal als je op de centen let. Diepvriesgroenten zijn in dat geval ook een betere optie, omdat je ze langer kunt bewaren.

Wil je voor de meest gezonde groentesoorten gaan? Pak dit lijstje er dan even bij. Je vindt niet al deze soorten groenten terug in het diepvriesschap van de supermarkt, maar wel een hoop.

4. Diepvriesfruit

Na diepvriesgroenten kan diepvriesfruit natuurlijk niet achterblijven. Gebruik jij vaak verse aardbeien in een smoothie? Kies voor aardbeien uit de diepvries. Zo kost een kilozak aardbeien bij Albert Heijn op dit moment 3,99 euro, en dat is veel goedkoper dan de verse Nederlandse aardbeien (3,19 euro voor 400 gram). Deze kleine switch in boodschappen kan helpen met veel geld besparen. En ook hier geldt: je hoeft diepvriesfruit niet weg te gooien om dat het begint te schimmelen door het warme weer. Win-win.

🥨 Deze supermarktproducten kies je beter niet Wil je besparen op je boodschappen? Beperk het kopen van producten als snoep, koek en chips. Je lichaam heeft meer aan verse producten, en vaak zijn producten vol suiker ook nog eens een stuk duurder.

5. Koop gezonde producten in bulk

Zijn er gezonde producten die je vaak eet, zoals pasta, rijst of eieren? Koop ze dan in bulk om geld te besparen. Je eet deze producten immers toch wel op, en dat kan flink in de kosten schelen. Neem bijvoorbeeld eieren, die zijn hartstikke veelzijdig. Je kunt er een omelet mee maken, een ei koken, en als je je uitslooft in de keuken is zelfs pocheren een optie (lekker voor de brunch op zondag).

Koop je scharreleieren in een grote verpakking van 30 stuks? Dan betaal je bij Jumbo slechts 0,19 euro per ei. Koop je eieren in een verpakking van zes, dan kan de prijs soms wel oplopen tot 0,45 euro per ei.

6. Soep

Soep is enorm gezond, omdat er vaak veel groenten in zitten. Groenten zitten natuurlijk vol met gezonde voedingsstoffen. In de supermarkt vind je talloze verpakkingen met soep, maar zelf soep maken is een stuk goedkoper. Het enige wat je er voor nodig hebt, zijn bouillonblokjes, water en jouw favoriete groenten. Daarom past soep goed in ons lijstje van goedkope en gezonde voeding.

Ga voor groenten die jij lekker vindt, of kies groenten die op moeten (eten weggooien is zonde én duur). Kook een grote pan met soep, en bewaar alles wat je overhoudt in de koelkast of vriezer voor een later moment. Nog meer besparen? Koop groenten die in het seizoen zijn, of haal je verse boodschappen eens op de markt.

Een paar heerlijke recepten van onze collega’s van Culy:

7. Zelfgemaakte salades

Hetzelfde geldt overigens voor andere kant-en-klaar maaltijden, zoals salades. Zelf salades maken is een stuk goedkoper dan telkens voor een makkelijke optie gaan. Daarnaast bevatten zelfgemaakte salades een stuk minder zout en suiker, en bevatten ze juist meer vitamines. De aanschaf van alle ingrediënten in één keer is natuurlijk duurder, maar je kunt er in verhouding véél meer salade mee maken.



