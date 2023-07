Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek toont aan: teken worden als magneet tot ons aangetrokken

Teken hebben een trucje om zelfs vanaf een afstand ‘automatisch’ op een dier of mens terecht te kunnen komen. Onderzoekers hebben ontdekt dat ze statische energie gebruiken, waardoor ze als een soort magneet automatisch op hun prooi kunnen landen.

Nee, teken kunnen niet vliegen en ze zijn ook niet in staat om op je te springen. Maar uit nieuw onderzoek naar spinachtigen (daar vallen teken onder) blijkt wel dat ze met behulp van statische energie ‘aangetrokken’ worden tot mensen en dieren.

De statische lading van mensen en dieren

Dat werkt als volgt: mensen en dieren hebben een soort statische lading, waardoor teken aangetrokken kunnen worden. Ze wachten met gespreide poten tot hun prooi langskomt en worden er door de statische energie vanzelf naartoe getrokken, zo ontdekten Amerikaanse wetenschappers.

Volgens de onderzoekers houden de teken zich schuil onder bladen en takken. Zodra een mens of dier langskomt, worden de beestjes automatisch tot hun prooi aangetrokken, waarna ze kunnen bijten.

Om de theorie van de statische aantrekkingskracht te testen, hielden de onderzoekers elektroden (een soort elektrische geleiders) bij teken voor. En inderdaad: ze werden automatisch door de lucht naar de elektroden aangetrokken.

Teken kunnen prooi vanaf grotere afstand benaderen

Maar wees niet bang: dit trucje werkt alleen als de afstand niet te groot is. Het is dus niet zo dat teken die op honderd meter afstand zijn, via statische energie al die afstand ‘zwevend’ door de lucht meters af kunnen leggen. Eén van de onderzoekers vergelijkt de kleine afstand voor teken met wat voor mensen ongeveer drie verdiepingen naar beneden springen zou zijn. Wel kunnen ze hun prooi dus van een grotere afstand benaderen dan er eerst werd gedacht.

Voor het onderzoek is gekeken naar de schapenteek. Dat is de meeste voorkomende tekensoort in Nederland. Het dier staat erom bekend dat het ziektes, waaronder Lyme, op mensen over kan dragen. Vooral als het zomer is, zijn er veel teken en is het oppassen geblazen.