Mobiele telefoon gaat straks niet meer mee de klas in

De mobiele telefoon mag straks niet meer mee het klaslokaal in. Tot 1 oktober mogen scholen over hun aanpak in beraad. En komen zij hier niet uit? Dan grijpt de overheid mogelijk in met landelijke regels.

Het bleek voor leraren een doorn in het oog. Die smartphone die inmiddels iedere leerling in zijn of haar zak heeft zitten. Maar die ergernis is waarschijnlijk straks verleden tijd. Onder meer het AD en RTL Nieuws berichtten vandaag over het besluit dat de mobiele telefoon buiten de klas blijft.

Geen mobiele telefoons meer in de klas

Al langere tijd klonk vanuit scholen en docenten bezwaar over het smartphonegebruik in de klas. Zij wilden dan ook dat daar regels voor werden opgesteld. Kamerlid René Peters (CDA) maakte zich daar eind vorig jaar hard voor en hij werd gesteund door de PVV. De partij van meneer Wilders is al langere tijd voorstander van een verbod op mobiele telefoons in de klas.

Het CDA en de PVV kregen niet gelijk de hele Tweede Kamer daarin mee. Onder meer coalitiepartijen ChristenUnie en VVD en ook de toenmalige onderwijsminister Dennis Wiersma vonden dat scholen zelf grenzen moesten bepalen.

Mogelijk later verbod

Maar meer partijen bewogen uiteindelijk mee in het voorstel van CDA en PVV. Mede doordat een grote groep leraren aan de bel trok en het verbod steunde. Dat meldde de Algemene Onderwijsbond (AOb) na een peiling. Volgens de docenten lukten het hen niet om eigenhandig smartphones uit de klas te weren. Minister Wiersma kreeg begin dit jaar dan toch oren naar de regelgeving over mobiele telefoons in de klas. Hij beloofde in gesprek te gaan met scholen en vertelde open te staan voor een verbod als er grote behoefte aan was.

Er zullen wel uitzonderingen zijn voor het telefoongebruik. Voor sommige lessen wordt het apparaatje namelijk ingezet als lesmateriaal en er zijn leerlingen die een telefoon uit medische noodzaak bij zich mogen hebben. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een leerling met diabetes suikerwaarden moet meten.