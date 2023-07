Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo ben je perfect voorbereid op je volgende sollicitatie

De banen liggen voor het oprapen. Dat is de kreet die je overal hoort. Maar toch lukt het niet iedereen om een leuke baan te vinden. Sommige sectoren worden bedreigd door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Als je in zo’n sector werkzaam bent dan maak je je misschien zorgen over je baan. Zeker als je zzp’er bent kan de toekomst zeer onzeker zijn, want als je geen opdrachten meer krijgt dan zijn er geen inkomsten en je hebt geen recht op een WW-uitkering. Het enige dat je dan kunt doen is op tijd op zoek gaan naar ander werk.

Met deze tips wordt je sollicitatie een stukje kansrijker.

Bereid je goed voor op het gesprek

Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek is het zaak om je goed voor te bereiden. Bezoek de website van het bedrijf. Hier lees je niet alleen wat ze doen, maar proef je als het goed is ook de sfeer van het bedrijf. Wordt de bezoeker met jij of met u aangesproken? Poseert de directeur strak in het pak of in een vlotte jeans? Bedenk welke vragen je wilt stellen als het gesprek op zijn eind loopt en je de vraag krijgt of alles duidelijk is. Bij een eerste gesprek wordt vaak nog niet over het salaris gesproken, dat volgt als je door bent naar een tweede ronde of als de keus na het eerste gesprek al meteen op jou valt.

Een verzorgd uiterlijk is essentieel

Natuurlijk besteed je aandacht aan je uiterlijk en borg je dat je fris ruikt. Je kunt een mooi pak kopen als je echt goed voor de dag wilt komen. Zeker bij een wat hogere managementfunctie of als je solliciteert als klantvertegenwoordiger is dat belangrijk. Tegenwoordig is het niet altijd meer nodig om een stropdas te dragen. Het voordeel van een goed zittend pak is natuurlijk dat je dit ook bij andere bijzondere gelegenheden in de privé sfeer prima kunt dragen. Zorg dat je je laat adviseren qua kledingkeuze bij een winkel die gespecialiseerd is in herenmode of nette kleding.

Kom op tijd

Het lijkt een open deur, maar toch is het een belangrijk punt: Zorg dat je op tijd komt voor de afspraak. ‘Er stond een lange file’ of ‘de trein had vertraging’ zijn eigenlijk geen excuses tenzij de situatie zeer extreem is. Als je ruim op tijd aanwezig bent kun je meteen even rondkijken in de omgeving. Handig als dit je nieuwe werkplek wordt. Je kunt alvast uitzoeken waar je tussen de middag kunt lunchen en of er een supermarkt in de buurt is waar je na je werkdag de boodschappen voor de avondmaaltijd kunt halen.

Regel de opvang voor je kinderen

Heb je jonge kinderen? Zorg dan dat de opvang goed is geregeld. Als ze naar de opvang gaan moet je je afvragen wat er gebeurt als de opvang belt dat een kind ziek is en opgehaald moet worden. Als oma oppast moet er achtervang zijn voor als oma een dagje verhinderd is. Werkgevers hebben doorgaans weinig boodschap aan werknemers die om de haverklap melden dat ze niet of later komen omdat er een probleem is met de opvang van de kinderen.