Voeding onder de loep: krijg je van bepaalde voeding echt een energieboost?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt deze informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: krijg je van bepaalde voeding echt een energieboost?

Zoek op Google naar het woord ‘energieboost’ en er verschijnen talloze artikelen met lijstjes voeding die een piek aan energie beloven. Bananen, een lepeltje honing, een energiereep, een bakje yoghurt en een smoothie vol groenten, bijvoorbeeld.

Werkt het echt zo dat jouw lichaam daar flink wat energie van krijgt, of zijn deze lijstjes onzin? Metro vroeg het aan prof. dr. Renger Witkamp, bioloog, farmacoloog en hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen Universiteit.

Over de (on)zin van energieboosters

„De één heeft misschien ‘s morgens vroeg het gevoel toe te zijn aan een energieboost in de vorm van iets eet- of drinkbaars, de ander aan het eind van de dag. Maar als je dit puur vanuit het oogpunt van onze energievoorraad bekijkt, is dit eigenlijk heel vreemd”, vertelt Witkamp. „Bij het overgrote deel van de mensen in een land als Nederland is die energievoorraad namelijk ruim voldoende om meerdere dagen zonder eten te kunnen.”

Die energie blijft volgens de bioloog voor een klein deel opgeslagen in de vorm van koolhydraten in spieren en de lever, en voor een groot deel als vet in diverse plekken van het lichaam. Koolhydraten vormen daarbij de snel beschikbare ‘werkvoorraad’ in de vorm van glucose in het bloed, ook wel bloedsuiker genoemd.

„De concentratie van het bloedsuiker, ofwel de bloedsuikerspiegel, wordt nauwkeurig geregeld. ’s Ochtends vroeg is die wat lager. Sommige mensen ervaren dan trek, gapen soms, of worden wat trillerig of humeurig. Ook later op de dag kan dit gebeuren.” Het eten of drinken van iets zoets kan volgens Witkamp in dat geval helpen, maar hij laat wel weten dat dit dipgevoel dan binnen een half uur terug kan keren.

Geen tekort aan energie

Volgens de bioloog heeft de behoefte aan een energieboost namelijk niet zo zeer direct iets met een tekort aan energie te maken. Wat is het dan wel? „Het komt voort uit een gevoel dat overgebleven is van onze evolutionaire behoefte om steeds te zorgen voor een goede energievoorraad.” Ook zijn er volgens Witkamp andere redenen van een energiedip. „Een slaapgebrek, te veel stress of juist te veel eten kunnen ook zorgen voor een schreeuw om energie.”

Hoe zit het dan met producten uit de supermarkt die meer energie beloven? Witkamp: „Een deel van die producten heeft vooral effect op je alertheid, waardoor je je energieker lijkt te voelen. De meest bekende stof in die producten is cafeïne. Het zusje daarvan, theobromine, werkt iets minder sterk. Dit stofje vind je terug in chocolade.”

Volgens de bioloog geeft het drinken van een sapje of smoothie niet per se energie, maar moet je het vooral blijven drinken als je dat lekker vindt. „De vitamines, de vezels en het vocht zijn prima, maar de boost komt dan vooral door het gevoel en door de suiker. En daar moet je dus ook weer niet te veel van nemen.”

In de rubriek 'Voeding onder de loep' bespreken we elke week een stelling over voeding en gezondheid.