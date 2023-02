Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Iconische ‘Silly Walk’ Monty Python blijkt goed voor je gezondheid

Dat het soms gezond is om het innerlijke kind in je los te laten en even gek te doen, dachten we al even. Maar dat er nu wetenschappelijk bewijs voor is, is een leuke bijkomstigheid. Want wat blijkt nou? De silly walk van Monty Python is goed voor je gezondheid.

Geen zin om te fitnessen? Zo’n raar loopje doet al wonderen.

Silly walk van Monty Python is een uitstekende work-out

Het vakblad British Medical Journal publiceerde tijdens de feestdagen van 2022 een zeer vermakelijke studie: een onderzoek naar de biomechanische implicaties van de Monty Python ‘silly walk’.

Om even het enórme belang van de silly walk aan te tonen: het is niet de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. In 2020 publiceerden onderzoekers van Dartmouth een analyse van de loopgang van de twee silly walkers – in de sketch aangeduid als Putey en Teabag – voor het tijdschrift Gait and Posture.

Ze maten hoeveel variatie er tussen de stappen zat en vonden, niet verrassend, dat beide Monty Python loopjes veel meer variabel waren dan een normale loopgang, maar dat die van Teabag veel meer gevarieerd is dan die van Putey.

Ook de Amerikanen doken er bovenop

De onderzoekers van de meest recente studie pakten het helemaal goed aan. Zij creëerden een superteam van onderzoekers van de University of Virginia, Arizona State University en Kansas State University. Zij gingen nog een stapje verder in deze nieuwe BMJ-studie.

Ze verzamelden dertien gezonde volwassenen en lieten elk van hen een uitrusting aandoen om te meten hoeveel zuurstof ze opnamen. Ook checkten ze hoeveel energie ze verbruikten en hoe intens ze zich inspanden. Eerst liepen ze allemaal op een normale manier rond en daarna probeerden ze Teabag en Putey na te doen, de silly walk van Monty Python, dus.

De wetenschappers ontdekten dat, terwijl de Putey-wandel niet veel meer energie verbruikte dan een normale wandeling, de Teabag-wandel in feite neerkwam op intensieve lichaamsbeweging.

Op basis van hun bevindingen stellen de onderzoekers dat het dagelijks 11 minuten lang doen van de Teabag silly walk volwassenen kan voorzien van hun aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging.

Je moet gewoon even niet normaal doen

Zelfs als iemand niet in staat is om zijn benen in de lucht te trappen en vreemd te schuifelen gedurende ongeveer een dozijn minuten per dag of als diegene er geen zin in heeft, wijzen de onderzoekers erop dat de sleutel is dat de beweging sowieso inefficiënt moet zijn, vanuit een oogpunt van energieverbruik.

Alles wat bewegingen minder efficiënt maakt – zoals je je zigzaggend verplaatsen – kan hetzelfde doel bereiken. En aangezien de beste lichaamsbeweging elke activiteit is die je plezier geeft om te doen, kan een silly walk van Monty Python soms beter zijn dan de sportschool, en daarvoor hoef je dus niet eens met tractorbanden aan de slag, Arie Boomsma!