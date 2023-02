Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix-hit Reese Witherspoon mist volgens kijkers alles: ‘Even lollig als zenuwpijn’

Liever Your Place or Mine? De Netflix-hit met Reese Witherspoon en Ashton Kutcher staat al dagen bovenaan op de lijst meest bekeken films op het platform wereldwijd. Maar blijkbaar zijn lang niet alle harten veroverd. „Even grappig als een wortelkanaalbehandeling.”

Lachen als een boer met kiespijn, die verleid wordt door de parelwitte glimlach van een Hollywood-sterrenduo. Zo luidt ongeveer het gros van de recensies over Your Place or Mine. Even in het kort: de film gaat over twee vrienden én tegenpolen die een week van huis ruilen. Ze krijgen een kijkje in elkaars leven dat de deur naar liefde kan openen.

Professionele critici of amateur-filmliefhebbers: aan beide zijden van het gangpad in de hypothetische bioscoopzaal weergalmt een oorverdovende stilte. Niemand lacht.

Best bekeken film op Netflix

Maar toch vond de Netflix-hit met Reese Witherspoon en Ashton Kutcher al vanaf de première probleemloos de weg naar alle huiskamers. De romcom werd dan ook net voor het Valentijnsweekend op tegenpruttelende partners afgevuurd.



En ondanks de grotendeels negatieve reviews steekt Your Place or Mine mijlenver boven de concurrentie uit. Zowel in Nederland als België blijft de film voorlopig ongenaakbaar op nummer één staan. Al hebben meeste kijkers achteraf wel een bezoek aan de tandarts nodig.

Your Place or Mine grond ingeboord

De nieuwe Netflix-film wordt op IMDb met een magere 5,6 op 10 de grond ingeboord en ook op Rotten Tomatoes krijgen Ashton Kutcher en Reese Witherspoon geen cadeaus uitgedeeld voor Valentijn. Tijd dus om enkele rake reviews voor de kiezen te werpen.

„Even romantisch en grappig als een wortelkanaalbehandeling”, luidt het harde verdict van The Observer. Liever de tandarts dan het Eeuwige Vuur.

„Actrice Tig Notaro is het enige lichtpuntje. De rest van de film is een langdradig verblijf in de Hel”, volgens deze Danteske recensie. Zondaars krijgen dan ook hun verdiende loon, toch?

‘Zelfs Reese Witherspoon kan de Netflix-ramp niet redden’

„Iedereen – de acteurs, het publiek en het genre zelf – verdient beter”, verklaart Entertainment Weekly.

„Your Place or Mine is een film die je best vermijdt op Valentijn of op welke dag dan ook. Zelfs romcom-queen Reese Witherspoon kan deze Netflix-ramp niet redden”, klinkt het uit de pen van de recensent van Stuff.

Ook amateur-filmliefhebbers grijnzen groen van verveling: „Ik heb niet één keer gelachen. Een schaduw van een herinnering van een gerucht van een glimlach dreigde zich op geen enkel moment op mijn gezicht te vertonen.”

Als je het nog aandurft: check als alternatief voor Netflix-hit Your Place or Mine deze romantische films waarbij ook mannen moeten huilen. Zelfs Ashton Kutcher.