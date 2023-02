Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gevangenen in Rotterdam proberen te ontsnappen met aan elkaar geknoopte lakens

Het lijkt wel een scene uit de bekende hitserie Prison Break, maar niets is minder waar. Twee mannen hebben vanochtend vroeg geprobeerd om uit het detentiecentrum in Rotterdam te ontsnappen door lakens aan elkaar te knopen. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vandaag.

De twee mannen, die samen in een tweepersoonscel in het Huis van Bewaring van Detentiecentrum Rotterdam naast de luchthaven verbleven, waren erin geslaagd om het raam van hun cel kapot te maken. Op die manier wisten de twee buiten hun cel te komen, zo meldt de DJI in een bericht op de website. Door een ‘touw’ te maken van aan elkaar geknoopte lakens wisten de mannen vervolgens vanaf de eerste verdieping naar beneden te komen, waarna ze de binnenplaats bereikten.

Personeel sloeg alarm na ontsnappen

Hun ontsnappingspoging was echter van korte duur. Dankzij oplettende medewerkers van het detentiecentrum kon de ontsnapping van de twee mannen worden voorkomen. Twee personeelsleden wisten de mannen, nadat er alarm was geslagen, buiten hun cel in de kraag te vatten.

Beide gedetineerden zijn in afwachting van een overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting in een isoleercel geplaatst, zo meldt de DJI. De vluchtpoging van de mannen had volgens de DJI verder geen invloed op het reguliere dagprogramma van de andere gevangenen omdat de ontsnapping erg vroeg op de ochtend plaatsvond en de situatie snel weer onder controle was.

Detentiecentrum start intern onderzoek

Wel wordt er een intern onderzoek gestart naar het incident. Op die manier moet duidelijk worden wat er precies is gebeurd en of er mogelijk procedures aangepast of aangescherpt moeten worden. Hoe de twee gedetineerden het voor elkaar kregen om hun celraam kapot te maken is niet duidelijk.