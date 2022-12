Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yvonne Coldeweijer vond juice-abonnementsmodel ‘zeer onprettig’

Yvonne Coldeweijer, de vrouw achter juicekanaal Life of Yvonne, verdiende een tijd lang tienduizenden euro’s met haar Telegram-kanaal waarin zij zogeheten juice over bekende Nederlanders deelde, maar dat vond de roddelvlogger „zeer onprettig.”

Voor een tientje per maand konden volgers van Coldeweijer een abonnement nemen op haar Telegram-kanaal. „Op een gegeven moment verdiende ik daar 40.000 euro per maand mee. Bizar hé”, schrijft Coldeweijer op Instagram.

‘Liever een chill leven leiden’

Geld maakte haar echter niet gelukkig, want de 36-jarige roddelvlogger was geen fan van het abonnementsmodel. „Maar ik zeg je heel eerlijk. Geld verdienen is leuk, maar een heel chill ontspannen leven is leuker.”

Coldeweijer kreeg „de zenuwen” van het abonnementsmodel. „Constante druk om content te moeten leveren. Dag en nacht. Je bent in je hoofd nooit klaar. Ik vind het zeer onprettig om zo door het leven te gaan. Zo belangrijk is geld niet voor mij. Vrijheid en een chill leven leiden wel.” De enige bron van inkomsten die Coldeweijer naar eigen zeggen nu nog heeft is de verkoop van kleding uit haar shop. „Dus weet als je een trui bij me koopt, dat je daarmee dus ook altijd mijn juicekanaal staande houdt.”

Inmiddels is Coldeweijer een crowdfunding gestart voor het kort geding dat Rachel Hazes tegen haar heeft aangespannen. Hazes wil dat Coldeweijer een video offline haalt waarin zij beweringen doet over Hazes en haar zoon.

Yvonne Coldeweijer

Coldeweijer is de crowdfunding gestart om de advocaatkosten te kunnen betalen en heeft besloten om de destijds offline gehaalde video weer te plaatsen. „We hebben de waarheid zelf kunnen aanschouwen en ik zal me daarom ook niet laten intimideren”, schreef Yvonne Coldeweijer destijds op Instagram.