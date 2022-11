Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10 nieuwe kerstfilms op Netflix die voor kerst 2022 uitkomen

Het einde van het jaar nadert, dus ook de gezellige kerstdagen komen er weer aan. Om jezelf alvast mentaal voor te bereiden op de kerstdagen kun je alvast lekker in de stemming komen met deze kerstfilms op Netflix.

Een goede mentale voorbereiding op kerst is namelijk zeer belangrijk. Zeker als je met frisse tegenzin aanschuift bij verplichte familiediners en stiekem hoopt op een klein conflict, terwijl je compleet losgaat tijdens een ouderwets bacchanaal. Want dat is natuurlijk ook kerst.

Nieuwe kerstfilms op Netflix in 2022

In 2021 kwamen er maar liefst zeventien nieuwe kerstfilms op Netflix bij. Dit jaar zijn het er iets minder met 10 stuks. We lichten de drie meest opvallende nieuwe kerstfilms voor je uit.

Falling for Christmas (10 november 2022)

Lindsay Lohan heeft haar wilde dagen van seks, drugs en afkickklinieken achter zich gelaten en speelt de hoofdrol in deze nieuwe kerstfilm op Netflix. In de dagen voor kerstmis raakt een pas verloofde jongedame betrokken bij een ski-ongeluk en houdt hier geheugenverlies aan over. Gelukkig wordt ze opgevangen door een knappe eigenaar van de lodge waar ze verblijft. Een hartverwarmende film, waarin Lindsay Lohan bewijst weer helemaal terug te zijn. Als al die witte sneeuw maar niet haar honger triggert naar een ander wit poeder.

Christmas with You (17 november 2022)

Freddie Pinze Jr. is helemaal terug in deze kerstfilm op Netflix en laat nog altijd de harten van menig vrouw sneller kloppen. Samen met Aime Garcia, bekend van de hitserie Lucifer schittert Freddie in deze hartverwarmende kerstfilm. Garcia speelt een popster die kampt met een burn-out en de rust opzoekt in een klein dorpje. Hier doet ze inspiratie op voor nieuwe muziek en valt ze voor een knappe man.

The Action Pack Saves Christmas (28 november 2022)

De nieuwe kerstfilms op Netflix per datum

Netflix is ook de kleintjes niet vergeten. The Action Pack Saves Christmas is een animatie-kerstfilm voor het hele gezin. In deze kerstmis-special van 27 minuten komt het Action Pack samen met de kerstman in actie om kerstmis te redden van de snode plannen van superschurk Teddy Von Taker.

1. De Familie Claus 2 (8 november 2022)

2. Falling for Chrismas (10 november 2022)

3. Christmas with You (17 november 2022)

4. My Little Pony: Winter Wishday (21 november 2022)

5. Christmas on Mistletoe Farm (23 november 2022)

6. The Noel Diary (24 november 2022)

7. The Action Pack Saves Christmas (28 november 2022)

8. Christmas Full of Grace (30 november 2022)

9. Scrooge: A Christmas Carol (2 december 2022)

10. How to Ruin Christmas: The Baby Shower (16 december 2022)