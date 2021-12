Overstappen van zorgverzekering: 5 tips om te besparen

Ieder jaar kun je tussen 13 november en 31 december overstappen van zorgverzekering en zorgverzekeraar. Toch doen maar weinig mensen dit. Jaarlijks stapt maar 6 Ã 7 procent van de Nederlanders over. En dat is zonde, want overstappen kan je zo een paar honderd euro per jaar schelen.

We delen vijf tips om te besparen op je zorgverzekering, maar vertellen je ook dat de goedkoopste optie niet altijd de beste optie is. Waar moet je op letten als je overstapt?

Tips bij overstappen van zorgverzekering

Samen met Overstappen.nl kijken we hoe je de goedkoopste zorgverzekering kan vinden, waarmee je wel de juiste dekking hebt. Volgens de vergelijkingssite zijn er vijf belangrijke factoren die invloed hebben op de hoogte van je premie.

1. Eigen risico

Het laagste eigen risico waar je voor kunt kiezen is 385 euro. Omdat je minder risico loopt, betaal je per maand een hogere premie dan als je een hoger eigen risico hebt. Het hoogste bedrag dat je kunt kiezen is 885 euro.

Als jij 885 euro achter de hand hebt en vorig jaar je eigen risico van 385 euro niet hebt opgemaakt (dit kun je vaak zien in de online omgeving van je huidige zorgverzekeraar), is het interessant om hiervoor te kiezen.

Je loopt dan wel 500 euro meer risico, maar omdat je over het gehele jaar ook zo’n 250 euro minder aan premie betaalt, is je werkelijke eigen risico dus ‘maar’ 250 euro meer.

2. Collectieve verzekering

Sommige werkgevers bieden collectiviteitskorting op je zorgpremie. Onderzoek wel altijd of dit écht de goedkoopste optie is. Aangezien deze collectiviteitskorting in 2022 nog maar 5 procent is en je werkgever wellicht een zorgverzekering aanbiedt bij een duurdere zorgverzekeraar, ben je niet altijd goedkoper uit.

3. Vrije zorgkeuze

Bij een zorgverzekering met vrije zorgkeuze kies je zelf naar welk ziekenhuis of welke behandelaar je gaat. Heb je geen vrije zorgkeuze? Dan ben je afhankelijk van de ziekenhuizen en behandelaren waar je zorgverzekeraar behandelingen heeft ingekocht.

De keuze voor vrije zorgkeuze of niet kan flink schelen. Zo is de goedkoopste premie met het laagste eigen risico en volledig vrije zorgkeuze 133 euro per maand. Zonder vrije zorgkeuze is dat 108 euro. Dat is een besparing van 25 euro per maand en 300 euro per jaar.

Als jij al jaren bij dezelfde psycholoog of fysio komt, dan is het belangrijk om uit te zoeken of de zorgverzekeraar die jij op het oog hebt een contract heeft met deze behandelaar. Heb je niet zo’n vaste behandelaar? Dan kun je dit zeker overwegen als besparingspunt.

Goed om te weten: er is ook nog een tussenoptie, waarbij je wel vrije zorgkeuze hebt op het gebied van ziekenhuizen, maar niet van behandelaars.

4. Aanvullende verzekering

Ben jij aanvullend verzekerd? De kans is groot, want ruim 80 procent van de verzekerden kiest daarvoor. Maar heb je hier de afgelopen jaren wel gebruik van gemaakt? Heb je die extra kosten er wel echt uitgehaald?

Natuurlijk weet je nooit hoe het aankomende jaar zal lopen en of je bijvoorbeeld fysio nodig hebt. Maar als je alleen een aanvullende verzekering voor bijvoorbeeld de tandarts of een nieuwe bril afsluit, dan haal je het er waarschijnlijk niet uit. Dit reken je makkelijk uit door te kijken hoeveel extra premie je betaalt en hoeveel – bijvoorbeeld – een nieuwe bril kost.

Je kunt ook in bepaalde jaren wel een aanvullende verzekering afsluiten (wanneer je een nieuwe bril nodig hebt, foto’s moet laten maken bij de tandarts en andere zorgkosten van plan bent te maken), en andere jaren niet.

5. Zorgkosten

Ten slotte is het goed om te kijken hoeveel zorgkosten je het afgelopen jaar hebt gemaakt. Is het antwoord (bijna) geen en verwacht je ook volgend jaar weinig medische kosten te hoeven betalen, dan kun je kiezen voor de goedkoopste zorgverzekering met weinig dekking.

Tips voor het kiezen van goedkope zorgverzekeraar

Er is niets mis met willen besparen op je zorgverzekering. Maar het is wel belangrijk dat je niet in de problemen komt als je voor een goedkope zorgverzekering gaat en onverwacht veel zorg nodig hebt. Om te zorgen dat je de zorgverzekeraar met de juiste dekking kiest, is het slim om op een rij te zetten wat je zorgbehoeften zijn, voordat je prijzen gaat vergelijken.

Vervolgens is het belangrijk om uit te rekenen of je de extra premie er wel uit haalt (zoals we hierboven beschreven). Kies je voor een goedkope zorgverzekering? Vraag jezelf ten slotte af of je een financieel vangnet hebt voor een hoger eigen risico of onverwachte medische kosten.

Van zorgverzekering overstappen is misschien niet je favoriete hobby, maar kan je veel opleveren. En door een vergelijkingssite als Overstappen.nl word het je heel makkelijk gemaakt om zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken. Succes!

