Dit zijn de twee voornaamste redenen waarom vrouwen een orgasme faken, volgens de wetenschap

Het vrouwelijk orgasme blijft iets wat ons toch nog vaak bezighoudt. Want waarom faken vrouwen hun orgasme? Moe, geen zin of slechte seks? Dat blijken niet de voornaamste redenen om ‘te doen alsof’, volgens nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Hoewel waarschijnlijk menig man denkt dat hij zijn vrouwelijke bedpartners altijd in extatische sferen brengt, kan hij het nog weleens mis hebben. Uit eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat er nog flink gefaket wordt. Daarnaast blijken vrouwen vakkundige actrices die alle trekken van een orgasme nabootsen, van kreunen, hijgen tot aan zelfs trillen en stuiptrekkingen. Het is dan ook niet al te gek dat mannen een fake-orgasme niet altijd doorhebben.

Wetenschappelijk onderzoek naar orgasme faken

Onderzoekers van de Eötvös Lorand University in Hongerije namen de vrouwelijke orgasmes onder de loep. En zochten antwoord op de vraag: ‘Waarom faken vrouwen hun orgasme?’. Daarvoor ondervroegen zij 360 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar, die anoniem vragen beantwoordden over hun seksleven. Deze vrouwen hadden een seksuele relatie met een partner, masturbeerden en faketen ooit een orgasme tijdens de seks.

Uit het onderzoek bleek dat bij seksuele losse relaties vrouwen meer gemotiveerd zijn tot hun eigen bevrediging en zelfrespect. Daardoor zijn zij minder geneigd om een orgasme te faken. Heeft een vrouw een langere relatie, dan kan dit klaarblijkelijk een ander verhaal worden. Want dan spelen de gevoelens van de partner mee.

Twee redenen voor ‘doen alsof’ tijdens seks

De twee voornaamste redenen voor het faken van een orgasme volgens de wetenschappers? Onzekerheid van de vrouw en de gevoelens van de partner. Waarbij zelftwijfel, oftewel onzekerheid, de voornaamste reden blijkt. „Het primaire motief was de onzekerheid over het feit dat ze als gebrekkig of abnormaal werden beschouwd”, aldus de onderzoekers.

Naast de eigen onzekerheid bleek dat vrouwen ook veelal hun orgasme faketen in een langere relatie. Dit dus vanwege de gevoelens van hun partner. Dit om het zelfvertrouwen van de partner te vergroten, teleurstelling te voorkomen, interesse te behouden of conflict te voorkomen. Overigens pleitte seksuologe Goedele Liekens eerder nog voor bambiseks in een lange relatie, wellicht dat dat de orgasme-perikelen ietwat kan temperen.