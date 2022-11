Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Liefdesverhaal over garnaalkroketten: weekend lang ‘op jacht’ naar de meest begeerlijke kroket

Zet één voet in het Vlaamse Oostende en je merkt meteen: deze stad ádemt garnaalkroketten. Niet alleen kreeg de Oostendse garnaalkroket de stempel Vlaams erfgoed; sinds vorig jaar wordt in die stad ook een eigen garnaalkrokettenfestival georganiseerd.

Metro’s collega van Culy Winnie reisde erheen om dat te mogen ervaren én leerde de kneepjes van het garnaalkrokettenvak. Metro schreef zelf al eens over whiskeykroketten op de Nationale Krokettendag. Maar we zakken nu af naar België.

Garnaalkrokettenfestival in Oostende

Dat een stad op het idee komt om een garnaalkrokettenfestival te organiseren en dat dat ook nog eens een gigantisch succes blijkt te zijn: wij vinden het geniaal. Sterker nog, het voelt een beetje alsof we onze culinaire carrière met ons bezoek eraan hebben uitgespeeld – wat hoogstwaarschijnlijk ook zo is. Benieuwd naar hoe dit festival in zijn werk gaat? Waren wij ook. Met enige heimwee geven we jullie graag een verslag.

In de regel komt het hierop neer: tijdens het garnaalkrokettenfestival strijden elf restaurants uit Oostende voor de titel ‘wie maakt de meest begeerlijke kroket’. Zowel publiek als een vakjury mogen daarop stemmen. Ter illustratie: afgelopen editie werden meer dan 30.000 garnaalkroketten geproefd en werden er maar liefst 4000 publieksstemmen uitgedeeld. En wie nou die winnaar was? Als het aan het publiek lag was dit restaurant North, de jury koos voor Grand Café Brassi. Noteer deze adresjes dus alvast maar…

Vanwaar die liefde voor garnaalkroketten?

Nu goed, blijft natuurlijk een interessante vraag waar die liefde voor de garnaalkroket vandaan komt. De stadsgids – zelf geboren en getogen in Oostende – legt uit hoe garnalen een diepgeworteld onderdeel van de Oostendse (eet)cultuur zijn. In veel Oostendse gezinnen wordt garnaalvissen namelijk van generatie op generatie doorgegeven, als familie-activiteit tijdens het weekend.

Dat met zo’n bootje de zee op gaan al een ervaring op zich is, behoeft geen betoog. Toch stopt het daar niet, want eenmaal thuis kan het pellen beginnen. En wie ooit noordzeegarnalen heeft zitten ontdoen van hun schalen, weet: dit klusje is de overtreffende trap van arbeidsintensief. Des te groter is de beloning van zo’n vers bakje zelf gepelde garnalen, die vervolgens weer een hoofdrol kunnen spelen in Vlaamse klassiekers als tomaat-garnaal, vol-au-vent met vis of… garnaalkroketten dus.

Zo maak je zelf garnaalkroketten

En hoe je die het lekkerste maakt? We mogen het ontdekken tijdens ons bezoek, waar de chef van Bistro Mathilda uitlegt hoe het werkt. Alles begint ten eerste bij de vulling: om van een Oostendse garnaalkroket te spreken hoort die minstens 35 procent noordzeegarnalen te bevatten. Daarna is het een kwestie van bloem en boter kloppen tot roux. Hoe je die op smaak brengt, hangt af van de chef tot chef, van familie tot familie en van restaurant tot restaurant. Dit verklaart meteen waarom we op het festival elf totaal andere versies van hetzelfde product hebben geproefd.

Pas wanneer de vulling volledig is afgekoeld, kun je ermee aan de slag. Hoopjes van 65 gram maken is de boodschap, en die vervolgens rollen in mooie, ronde kroketjes. Wat daarna volgt is volgens de chef de belangrijkste stap: de vulling mooi gelijkmatig door een laagje bloem wentelen. De kunst is daarbij om zo weinig mogelijk overtollige bloem over te laten. Daarna haal je ze nog even door een bad van eiwit en wat paneermeel en tadaaa: je kroket is klaar om te frituren. De temperatuur hoort daarbij op 165 graden, de timer op vier minuten. En dan maar hopen dat de frituurolie niet te luid pruttelt: dit wijst er immers op dat de vulling eruit is gelopen. Wil je niet!

En zo hoor je garnaalkroketten te serveren

De norm voor garnaalkroketten (als voorgerecht) is dat je ze per twee serveert. Toppings kunnen alweer verschillen, maar gefrituurde peterselie met fleur de sel is wel een erg goed idee. En verder? Citroentje erbij, brood met boter en eventueel wat extra garnalen. Meer heb je niet nodig om die liefde voor het product te snappen.

Dit zelf een keer maken, geeft behoorlijk wat voldoening, al kun je natuurlijk net zo goed een tripje Oostende op de planning zetten. Ons stemde het in ieder geval immer gelukkig en we hebben zo’n vermoeden dat we daar lang niet alleen in zijn.

