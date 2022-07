Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

# 261 ‘Mijn besluit staat vast’

Maud komt er op de eerste dag van haar vakantie in Bulgarije achter dat ze zwanger is. Ze is in totale paniek en twijfelt of ze de baby wil houden. Gio staat er het tegenovergestelde in en droomt van een gezinnetje met Maud. Dit zorgt voor een grote ruzie. Terwijl Gio met de huurauto er vandoor is om zijn gedachten op orde te krijgen, zit Maud alleen in hun hotelkamer. Ze beseft dat ze niets liever wil dan naar huis gaan en boekt een vlucht naar Amsterdam, ze kan de volgende avond al terugvliegen.

Na onze woede-uitbarstingen op het strand heb ik halsoverkop een ticket naar huis geboekt. Niet veel later kwam Gio terug op onze hotelkamer, hij had allemaal lekkere dingetjes gehaald en wilde zijn excuses aanbieden. „Ik snap dat het allemaal veel is, je hebt ook gelijk, jij moet het kind dragen. Ik wil dat je weet dat ik stapelgek op je ben, ik zie jou als de moeder van mijn kinderen! Maar ik snap ook dat je er nog niet aan toe bent.” Gio begreep dat ik niets liever wilde dan naar huis gaan en heeft zelf ook maar een ticket terug geboekt.

Hartstikke zonde natuurlijk van onze vakantie en van al het geld, maar ik kan niet lekker gaan relaxen op een Bulgaars strand als ik weet dat er een baby in mijn buik groeit! Ik zag in het hotel ook ineens overal zwangere vrouwen om mij heen.

Het lijkt wel alsof mijn moeder iets door heeft want diezelfde avond heeft ze me nog twee keer proberen te Facetimen. Daarna stuurde ze een video van Kai, hij kan al bijna kruipen. Bij het zien van de video barstte ik weer in huilen uit. Het is toch ook idioot als mijn broertje straks met 1 jaar oom zal worden van mijn kindje.

Ik heb de hele avond niet geslapen en vooral veel met Gio gepraat over onze toekomstplannen. Gio kwam op het slimme idee om een AirBnB te boeken in Haarlem. „Laten we nog even wegblijven uit Amsterdam, iedereen denkt toch nog dat we op vakantie zijn. Dan kunnen we op het strand bijkomen.”

De vlucht naar huis duurde bijna net zolang als mijn terugvlucht van Dubai naar Amsterdam, net nadat mijn relatie met Tommy uitging. Op een of andere manier gaat het altijd mis als ik met mijn vriendjes op vakantie ga. Deze vlucht was natuurlijk een stuk erger, want ik heb ineens veel grotere zorgen. Als klap op de vuurpijl zat er ook nog eens een huilende baby naast ons, waardoor ik dus nog maar weer eens extra met mijn mogelijke toekomstbeeld werd geconfronteerd.

Ondertussen had ik in Bulgarije al een afspraak ingepland bij mijn huisarts en vanuit Schiphol bestel ik dan ook direct een taxi naar mijn huisarts. Ze is super begripvol en legt uit wat de mogelijkheden zijn. Ik begin te huilen en vertel haar dat ik denk over een abortus. Op een of andere manier ziet ze de paniek in mijn ogen. „Ik kan je direct doorverwijzen naar een abortuskliniek, maar je kan ook eerst langs bij een verloskundige.” Ik vraag haar of ik haar morgenochtend mag terugbellen met mijn besluit. „Tuurlijk, denk er maar goed over na. Wettelijk gezien heb je ook nog 5 dagen bedenktijd voordat je daadwerkelijk een abortus kunt uitvoeren.”

Gio is tijdens mijn afspraak bij de huisarts buiten blijven wachten en als ik naar buiten kom vertel ik hem direct dat ik waarschijnlijk een afspraak bij een abortuskliniek ga maken. Ik zie aan zijn gezicht dat hij iets anders voelt dan hij zegt: „Ik zal je steunen bij je keuze Maud.” De rest van de avond proberen we een beetje te Netflixen, maar mijn gedachten dwalen de hele tijd af. Ergens moeten we toch in slaap zijn gevallen, want als ik wakker schrik blijkt het al 08.00 uur ‘s ochtends te zijn. Ik heb voor het eerst sinds dagen goed geslapen en ik weet ineens heel goed wat ik wil. Mijn besluit staat vast…

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift. Haar relatie met haar vriend Tommy is uit en ze heeft een nieuwe vriend: Gio. Maud is hard op zoek naar een nieuw huis in Amsterdam, maar lijkt nu toch een woning gevonden te hebben in Amstelveen. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.