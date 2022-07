Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 10 best betaalde tennissers ooit op basis van prijzengeld

Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp kregen na Wimbledon meer dan 2 ton aan prijzengeld. Een schijntje vergeleken de tien best betaalde tennissers ooit, met Novak Djokovic op nummer 1.

Als tennisser moet je heel goed zijn om veel te verdienen. In de basis bestaat je inkomen uit prijzengeld. Maar daarvoor moet je ook hotels boeken, coaches en fysiotherapeuten betalen en vliegtickets boeken. Uiteraard kun je als top 100-speler ook rekenen op aardig wat sponsorgeld, maar een vast inkomen heb je niet, zoals een voetballer dat wel heeft.

De best betaalde tennissers ooit op basis van prijzengeld

Doordat het prijzengeld in de loop der jaren behoorlijk is gestegen, geeft de top 10 enigszins een vertekend beeld. Maar ook los daarvan staan er best wat verrassingen in deze top 10 best betaalde tennissers ooit. Wie had bijvoorbeeld Marin Cilic en David Ferrer in dit rijtje verwacht? Of Alexander Zverev? Alle drie wonnen ze nog nooit een Grand Slam. Wel ATP-toernooien, waar ook veel mee te verdienen valt.

De Servische legende Novak Djokovic is de best betaalde tennisser ooit, en zijn voorsprong zal na Wimbledon 2022 alleen maar groter worden. Deze top 10 is berekend op 27 juni 2022. We hebben dollars omgerekend in euro’s. Die bedragen vallen door de historisch lage koers nu wat lager uit dan je gewend bent.

1. Novak Djokovic

156.541.453 dollar (omgerekend 154.311.498 euro)



2. Rafael Nadal

130.681.472 dollar (128.819.896 euro)



3. Roger Federer

130.594.339 dollar (omgerekend 128.734.004 euro)



4. Andy Murray

62.799.579 dollar (omgerekend 61.904.990 euro)



5. Pete Sampras

43.280.489 dollar (omgerekend 42.663.952 euro)



6. Stan Wawrinka

34.991.549 dollar (omgerekend 34.493.089 euro)



7. Alexander Zverev

32.407.05 dollar (omgerekend 31.945.412 euro)



8. David Ferrer

31.483.911 dollar (omgerekend 31.035.418 euro)



9. Andre Agassi

31.152.975 dollar (omgerekend 30.709.196 euro)



10. Marin Cilic

30.588.972 dollar (omgerekend 30.153.228 euro)



In de top 100 best betaalde tennissers op basis van prijzengeld staan nog veel meer verrassingen. Bekijk hier de complete lijst, waarin de Nederlandse tennisser Richard Krajicek ook te vinden is.