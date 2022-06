Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voeding onder de loep: dit is het effect van een kopje thee op je nachtrust

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: heeft de cafeïne in thee invloed op onze nachtrust?

Het drinken van thee is een gezonde gewoonte. Thee bevat namelijk, mits je geen suiker toevoegt, geen calorieën. Echter bevat de meeste thee wel cafeïne, een stof die we allemaal kennen uit koffie. Zorgt thee er dan ook voor dat je ‘s avonds slechter in slaap valt? Metro sprak erover met prof. dr. Renger Witkamp, bioloog, farmacoloog en hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen Universiteit.

Zit er cafeïne in thee?

Dat thee cafeïne bevat, is geen fabeltje. „Er zit inderdaad cafeïne in thee”, stelt Witkamp. „Net als in koffie, chocolade, cola en energiedrankjes. Vaak kom je ook de term ‘theïne’ tegen, maar dit is precies hetzelfde stofje als cafeïne. Het is zelfs een behoorlijk verwarrende naam, omdat in thee van nature ook L-theanine voorkomt. Dit is echter een heel andere stof en werkt in tegenstelling tot cafeïne juist ontspannend.”

Bevat alle thee even veel cafeïne? Nee, laat de hoogleraar weten. „In een kopje zwarte thee zit ongeveer 25 tot 30 mg cafeïne. In groene thee zit nog minder, zo’n 20 mg per kopje. Deze hoeveelheid hangt nog wel af van het soort theebladen en de manier waarop de thee is gezet.”

Wel is het volgens hem belangrijk om te kijken naar de hoeveelheid thee die je ‘s avonds laat nog binnenkrijgt. „Thee wordt vaak in relatief grote hoeveelheden gedronken. Daardoor kan je uiteindelijk evenveel cafeïne binnen krijgen als bij het drinken van koffie. Al met al kan het dus best zo zijn dat je na het drinken van een paar koppen zwarte thee niet lekker slaapt. ”

Thee zonder cafeïne

Ben jij gevoelig voor het oppeppende stofje en hecht je veel waarde aan jouw nachtrust? Dan kan je de bovengenoemde theesoorten dus beter laten staan, maar gelukkig bestaan er ook theesoorten zónder cafeïne: kruidenthee, vruchtenthee en rooibosthee. Deze herken je in de winkel vaak aan een label met ‘van nature zonder cafeïne’ of ‘100% cafeïnevrij’ op de verpakking. Goed om te weten!

